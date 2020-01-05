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      Умер онколог Андрей Павленко: он два года боролся с раком и рассказывал все в видеодневнике

      241 Читати новину українською
      Андрей Павленко / Соцсети

      Утром 5 января в России умер известный онколог Андрей Павленко. В 2018 году он заболел раком желудка. После этого он начал вести подкаст и видеодневник, где рассказывал о лечении онкологических заболеваний в России и о том, как борется с болезнью.

      О смерти Андрея Павленко сообщила его жена Анна в фейсбуке. Перед этим врач записал видеообращение, в котором поблагодарил всех за поддержку.

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      Видеообращение Андрея Павленко перед смертью

      Кроме того, он написал прощальное письмо, в котором призвал больных онкологией не сдаваться и верить в шансы на выздоровление, пишет "Настоящее время".

      Мой жизненный путь завершается! К сожалению, моя болезнь оказалась коварнее и ее развитие за последние 2 месяца не оставило мне шансов! Но я хотел бы сейчас предупредить всех, кто находится на этапе лечения – не опускайте руки! Статистика – вещь упрямая, и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на выздоровление! Просто поверьте в это! Мне просто не повезло,
      – написал он.

      Андрей Павленко являлся одним из самых успешных онкологов-хирургов России. Даже после того, как узнал о болезни, он продолжал работать. Андрей Павленко работал в Клинике высоких медицинских технологий имени Пирогова в Санкт-Петербурге.

      Издание "Такие дела", где он публиковал свой видеоблог, учредило грант имени Андрея Павленко для журналистов, фотографов и документалистов, которые рассказывают о борьбе людей с онкологическими заболеваниями. Деньги для гранта собирают на сайте Patreon. Половину собранной суммы будут перечислять семье Павленко, другую половину распределит грантовый комитет.

      К слову, недавно в России умерла известный театральный режиссер Галина Волчек, в частности она была художественным руководителем театра "Современник". Прощание с ней состоялось 29 декабря в Москве.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Здоровье Здоровье Онкозаболевания Потери Новости России
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