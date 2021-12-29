Все було б нічого, якби це був черговий схиблений на російському імперіалізмі міський божевільний. Але треба розуміти, що це були заклики від депутата Державної думи Росії, від лідера досить численної і популярної в Росії "ліберально-демократичної" партії.

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Водночас Рамзан Кадиров, який очолює Чечню, заявив, що Україна це, мовляв, їхня територія, яку давним-давно треба було б забрати і що він за потреби готовий виконати подібний наказ від Володимира Путіна.

Вустами Жиріновського і Кадирова

Звісно, можна було б нам просто відмахнутися від подібних заявив і Жиріновського, і Кадирова. Мовляв, вони висловлюють свою думку.

Треба розуміти, що їхніми вустами завжди говорить Кремль і саме через них Москва озвучує свої справжні думки та наміри.

Аби зрозуміти, що в Москви справді на думці, якраз і треба послухати, що кажуть Володимир Жиріновський чи Рамзан Кадиров. Вони фактично озвучують кремлівські думки та мрії.

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Коли щось подібне промовляють російські політики, то там хоча б зрозуміло, навіщо вони це роблять і що їх до цього змушує. Але як розцінювати подібні заяви від українських політиків?

Абсурдна заява Киви

Наприклад, нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива в ефірі російського пропагандистського ток-шоу Скабєєвої на "Первом канале" заявив, що Росія нібито не нападала на Україну 8 років тому, а прийшла тоді "забрати своє".

Мовляв, мала право таке вчинити, сказав Кива. Ба більше, український політик заявив, що українські території повинні перебувати у "слов'янському союзі" із Росією (і, напевно, Білоруссю).

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Я не юрист, але ж такі заяви від українського посадовця – це хіба не зазіхання на територіальну цілісність України? А якщо це зазіхання, то де тоді реакція Служби безпеки України та Генеральної прокуратури? На жаль, відповіді на ці мої здивування немає.

Законодавство Білорусі – під інтереси Лукашенка

Маємо чергові ініціативи в Білорусі зі зміною конституції. Ця країна упродовж 2021 року все більше втрачає ознаки окремої держави і все більше стає ще одним федеративним округом Росії.



Лукашенко ініціював "зміни" в конституцію Білорусі / Фото Getty Images

З конституції Білорусі тепер ще й викреслюють її без'ядерний і позаблоковий статус. Паралельно ще парламент замінюють на якісь щойновигадані "всебілоруські народні збори".

Лукашенка роблять довічним делегатом тих зборів і офіційно забороняють притягувати його до відповідальності "за дії, вчинені на посаді президента". Тобто законодавство Білорусі підганяють під російські інтереси і під особисті інтереси Лукашенка.

Допомога від США для України

Тим часом США виділяють Україні, а саме українським прикордонникам, гроші і обладнання на майже 25 мільйонів доларів. Це все – на додаткове посилення саме україно-білоруського кордону.

Але це не всі подарунки від американців. Президент США Джо Байден підписав оборонний бюджет своєї країн. Там 300 мільйонів доларів виділяють саме Україні (це майже 9 мільярдів гривень).

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Утім нам цікавіші не стільки самі гроші, скільки можливість на них в американців купити їхню сучасну зброю – тієї, яку вони продають тільки своїм союзникам.

Її купити росіянам, наприклад, немає жодної можливості. Навіть якби вони були готові втричі переплачувати. Ми таку можливість отримаємо аж на 300 мільйонів доларів.