Узурпация власти Януковичем: причастные к этому судьи идут по делу только как свидетели, – СМИ

В суде продолжается рассмотрение дела о захвате государственной власти Виктором Януковичем в 2010 году. Судьи Конституционного суда, принявшие решение в его пользу, проходят в этой как свидетели.

Речь идет о судьях, которые в сентябре 2010 года признали неконституционным закон Украины, которым властные полномочия президента, правительства и парламента перераспределялись в пользу правительства и парламента. Его приняли в 2004 году после Оранжевой революции. О статусе свидетелей по этому делу у судей Конституционного суда пишет УНИАН со ссылкой на собственные источники в Офисе генерального прокурора.

К слову Януковича вызывают на допрос в ГБР

Отмечается, что судьи уже были допрошены по этому делу.

Об каком деле идет речь

4 мая Печерский райсуд Киева начал рассмотрение дела об узурпации власти Януковичем (ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти").

Следователи изучают обстоятельства захвата власти Януковичем в сентябре – октябре 2010 года. Тогда судьи Конституционного суда признали неконституционным закон Украины № 2222-IV от 8 декабря 2004 года в связи с якобы нарушением процедуры его рассмотрения и принятия. Тогда Конституционный суд возобновил действие Основного Закона в редакции 1996 года. Отменив этот закон, Янукович значительно расширил свои властные полномочия.

22 февраля 2014 года, после побега Януковича, Верховная Рада постановлением возобновила действие Конституции 2004 года.

4 мая 2020 года Печерский райсуд Киева избрал Януковичу мера пресечения в виде содержания под стражей.

Другие дела против Януковича

24 января украинский суд признал Виктора Януковича виновным в ряде преступлений, в частности в

государственной измене,

пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины,

пособничестве в ведении агрессивной войны.

Прокуратура требовала для него 15 лет заключения. Однако суд решил приговорить его к 13 годам лишения свободы. Но Янукович до сих пор не отбывает наказание, так как скрывается от украинского правосудия в России. Именно у России он просил о применении и вводе войск против украинского народа в 2014 году во время Революции Достоинства.