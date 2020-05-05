Узурпація влади Януковичем: причетні до цього судді проходять у справі лише як свідки, – ЗМІ

У судді триває розгляд справи про захоплення державної влади Віктором Януковичем у 2010 році. Судді Конституційного суду, які прийняли рішення на його користь, проходять у цій як свідки.

Мова йде про суддів, які у вересні 2010 року визнали неконституційним закон України, яким владні повноваження президента, уряду і парламенту перерозподілялися на користь уряду і парламенту. Його прийняли у 2004 році після Помаранчевої революції. Про статус свідків у цій справі в суддів Конституційного суду пише УНІАН з посиланням на власні джерела в Офісі генерального прокурора.

До слова Януковича викликають на допит у ДБР

Відзначається, що судді вже були допитані у цій справі.

Про яку справу йде мова

4 травня Печерський райсуд Києва почав розгляд справи про узурпацію влади Януковичем (ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України "Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади").

Слідчі вивчають обставини захоплення влади Януковичем у вересні – жовтні 2010 року. Тоді судді Конституційного суду визнали неконституційним закон України № 2222-IV від 8 грудня 2004 року у зв’язку з нібито порушенням процедури його розгляду та ухвалення. Тоді Конституційний суд відновив дію Основного Закону в редакції 1996 року. Скасувавши цей закон, Янукович значно розширив свої владні повноваження.

22 лютого 2014 року, після втечі Януковича, Верховна Рада постановою відновила дію Конституції 2004 року.

4 травня 2020 року Печерський райсуд Києва обрав Януковичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Інші справи проти Януковича

24 січня український суд визнав Віктора Януковича винним у низці злочинів, зокрема у

державній зраді,

пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України,

пособництві у веденні агресивної війни.

Прокуратура вимагала для нього 15 років ув'язнення. Однак суд вирішив засудити його до 13 років позбавлення волі. Та Янукович досі не відбуває покарання, адже переховується від українського правосуддя в Росії. Саме в Росії він просив про застосування війська проти українського народу у 2014 році під час Революції Гідності.