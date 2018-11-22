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      В Китае авто влетело в толпу детей на пешеходном переходе: есть погибшие и много раненых

      87 Читати новину українською
      Водитель
      Водитель / AFP

      В четверг, 22 ноября, в китайском городе Хулудао авто наехало на толпу детей. В результате аварии пять человек погибли, еще 18 получили ранения.

      Об этом сообщает Associated Press.

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      Колонна детей как раз вышла на пешеходный переход напротив школы, как на дорогу вылетело авто, сменило полосу движения и влетело в толпу. Это зафиксировали камеры наблюдения.

      Водителя задержали. Полиция начала расследование.

      Как отмечает агентство, пока остается неизвестным, был ли наезд совершен умышленно, или авто просто не смогло избежать препятствий на дороге.

      Теги: Дети и несовершеннолетние Китай Жертвы Аварии и ДТП
      Источник: 24 Канал
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