У Китаї авто влетіло у натовп дітей на пішохідному переході: є загиблі і багато поранених
У четвер, 22 листопада, у китайському місті Хулудао авто наїхало на натовп дітей. Внаслідок аварії п'ятеро осіб загинули, ще 18 зазнали поранень.
Про це повідомляє Associated Press.
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Колона дітей саме вийшла на пішохідний перехід навпроти школи, як на дорогу вилетіло авто, змінило смугу руху та влетіло у натовп. Це зафіксували камери спостереження.
Водія затримали. Поліція розпочала розслідування.
Як зазначає агентство, наразі лишається невідомим, чи наїзд був здійснений зумисно, чи авто просто не змогло уникнути перешкод на дорозі.
Джерело: 24 Канал
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