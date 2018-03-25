В оккупированном Донецке эпидемия гепатита А: людей успокаивают бесплатной вакциной

В захваченном российскими оккупантами Донецке свирепствует эпидемия гепатита А. Местных призывают делать прививки.

В медучреждениях начали появляться объявления о том, где и когда можно сделать бесплатную вакцинацию.

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В объявлениях также говорится о том, как передается острая инфекционная болезнь.

В связи с эпидемией гепатита А в Донецке в КУ "ЦПМСД №13 г.Донецка" (Студенческая поликлиника) проводится вакцинация. Пути передачи – водный, пищевой, контактно-бытовой. Всем желающим обращаться в манипуляционный кабинет по будням с 8:00 до 13:00. Вакцинация проводится бесплатно,

– говорится в объявлении.

Как пишет informator.media со ссылкой на сообщения местных в соцсетях, прививки делают препаратом российского производства.

Что такое гепатит А? Желтуха или "болезнь Боткина" – это острая инфекционная болезнь с поражением печени. Чаще всего инфекция попадает в организм человека с пищей или водой, загрязненной инфицированными испражнениями.



Подцепить гепатит А можно через немытые руки, плохо обработанную пищу, общую посуду и тому подобное.