13:35
19 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
25°C 18°C
  • пятница
    24°C 18°C
  • суббота
    25°C 19°C
  • воскресенье
    23°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Царь-двигатель России. Золушка по-русски
Вєсті Кремля
21:32, 18 июля
Вести.UA. Винник будет преподавать Волчицеведение. Емец бежит из затопленного "Титаника"
Вєсті.UA
21:17, 18 июля
Кто из депутатов стал счастливым держателем государственных миллионов
ЦРУ
09:00, 18 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

В Пентагоне бьют тревогу из-за встречи Трампа с Путиным

240 Читати новину українською
В Пентагоне не знают о чем договорились Трамп и Путин
В Пентагоне не знают о чем договорились Трамп и Путин / Фото из свободных источников

Даже в наиболее высокопоставленных сотрудников американского Министерства обороны очень мало или совсем нет информации о том, каких договоренностей по национальной безопасности мог достичь президент США Дональд Трамп во время встречи тет-а-тет с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает The Washington Post.

Читайте также: В США напомнили, кто несет ответственность за сбивание MH17

Представители Пентагона не могут ответить на вопрос журналистов о том, как саммит в Хельсинки мог повлиять на деятельность США в оборонной сфере.

"Недостаток информации демонстрирует пробелы во взаимодействии внутри администрации", – говорится в статье.

Отмечается, что министр обороны США Джеймс Маттис, не посещал встречу кабинета США в среду, а также не появлялся на публике на этой неделе и не комментировал саммит.

Также другие источники из бывших и нынешних администраций США рассказали Washington Post, что нет ничего удивительного в том, что распространение материалов относительно встречи на высоком уровне продолжается несколько дней. Это может быть связано с тем, что на встрече, которая длилась более двух часов, не было никого, кроме президентов и их переводчиков.

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

На совместной пресс-конференции по результатам саммита Трамп заявил, что никакого вмешательства в американские выборы со стороны РФ не было, а само расследование назвал просто смехотворным. Таким образом, глава Белого дома, фактически, повторил слова Путина о том, что Россия не вмешивалась в американские выборы.

Теги: Новости политики Новости США Пентагон Встреча Путина и Трампа 16 июля 2018 года
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Siemens духовки та інше
30 июня, 16:39 Siemens духовки та інше
Какую опасность скрывает красная рыба из супермаркетов
сегодня, 11:44 Какую опасность скрывает красная рыба из супермаркетов
487
Зимняя Олимпиада-2018: медальный зачет
 25 февраля , 11:01
Пожар в Кемерово в ТЦ "Зимняя вишня": причины, жертвы и факты трагедии
 26 марта , 16:14
Умерла Людмила Сенчина: появилась информация о причине ее смерти
 25 января , 15:38
В смертельном ДТП с украинскими детьми в Беларуси погиб мальчик из Сум – СМИ
 13 мая , 20:13
У украинцев, которые хотят остаться в Польше, будут возникать проблемы, – эксперт Василий Воскобойник
 1 февраля , 19:11
Украина не покупает газ в Европе в четыре раза дороже, чем у "Газпрома", – "Нафтогаз"
 6 марта , 23:14
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук