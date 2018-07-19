В Пентагоне бьют тревогу из-за встречи Трампа с Путиным

Даже в наиболее высокопоставленных сотрудников американского Министерства обороны очень мало или совсем нет информации о том, каких договоренностей по национальной безопасности мог достичь президент США Дональд Трамп во время встречи тет-а-тет с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает The Washington Post.

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Представители Пентагона не могут ответить на вопрос журналистов о том, как саммит в Хельсинки мог повлиять на деятельность США в оборонной сфере.

"Недостаток информации демонстрирует пробелы во взаимодействии внутри администрации", – говорится в статье.

Отмечается, что министр обороны США Джеймс Маттис, не посещал встречу кабинета США в среду, а также не появлялся на публике на этой неделе и не комментировал саммит.

Также другие источники из бывших и нынешних администраций США рассказали Washington Post, что нет ничего удивительного в том, что распространение материалов относительно встречи на высоком уровне продолжается несколько дней. Это может быть связано с тем, что на встрече, которая длилась более двух часов, не было никого, кроме президентов и их переводчиков.

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.



На совместной пресс-конференции по результатам саммита Трамп заявил, что никакого вмешательства в американские выборы со стороны РФ не было, а само расследование назвал просто смехотворным. Таким образом, глава Белого дома, фактически, повторил слова Путина о том, что Россия не вмешивалась в американские выборы.