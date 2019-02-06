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      Ватажки терористів ненавидять Пушиліна та домовляються про помсту

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      Денис Пушилін
      Денис Пушилін / Народна правда

      Пам'ятаєте, нещодавно ватажок "ДНР" зробив рокировку серед керівників окупаційних адміністрацій багатьох міст та кількох районів. У такий спосіб він намагався відсторонити людей, які раніше працювали із Захарченком від насиджених місць та зв'язків, аби не допустити заколоту.

      Для того, щоб не нажити собі зайвих ворогів, він, як виявилося, пішов на безпрецедентні міри наказав виплатити "народним мерам" та комендантам серйозні надбавки. 23 січня терорист підписав "документ" про виділення додаткових коштів для переведених у інші міста колаборантів, а також для своїх прибічників. При цьому вказавши їх попередні місця "роботи".

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      Але ж при цьому розділив він російські мільйони по-своєму: деяким терористам додали 150% до зарплати, наприклад, горлівському ватажкові Приходько та багатьом іншим зрадникам України. Харцизькому ватажкові бойовиків Левченку дісталося лише подвійна зарплатня, а найменш отримали торезький, шахтарський та інші "керівники", їм Пушилін додав лише 75%. Мовляв, жеріть, йолопи.

      Денишные награждения
      Поименные награждения "глав администраций "ДНР"

      Чи варто казати, що наразі більшість "мерів", які після рокіровки залишилися на своїх місцях, задоволені премією, але ж інші образилися дуже й дуже серйозно.

      По-перше, їх відірвали від бізнесу, який вони віджимали та будували кілька років. По-друге, на нових посадах їх не сприймають люди з команди попередників. І це призвело до серйозних змін. Терористи, які раніше навіть не думали про заколоти та розбірки з самим ватажком, не спілкувалися між собою, наразі проводять таємні сходки, де вирішують, як бути далі.

      Працювати "во благо республіки" за одну зарплату нікому не хочеться. Віджимати бізнес та встановлювати свої порядки у чужих містах їм важко. Тому вихід знайшли досить швидко: кожен з "мерів" має призначити у своєму місті смотрящих, а на новій посаді фактично підкорюватися представнику переведеного "мера". Де-факто, бойовики заключили мирову угоду між собою та створили союз, якого так не хотів Пушилін.

      І це вже призвело до перших траблів для "прем'єра" недореспубліки, оскільки ображені колаборанти почали потрохи саботувати його накази. Зокрема, притримувати підписання "документів", навмисно затримувати виділення коштів з місцевих "бюджетів", що призводить до стрімкого зросту невдоволення місцевого населення. Проте причиною невдоволеня людей є не "мери", а Пушилін та керівництво, що сидить у Донецьку. Про ці проблеми вже почули російські куратори, які наказали МММнику розібратися з мирними мешканцями, яким щось не подобається. Звісно, йдеться лише про жителів міст, де нещодавно змінили "мерів".

      Що ж стосується звичайних людей, розбірки терористів між собою аж ніяк не роблять їх життя кращим. Їм постійно кажуть, що грошей у "республіки" немає, але, як виявляється, на баснословні премії для ватажків фінанси знаходять.

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      Автор: Алексей Чибисов
      Теги: Новости политики Публикации Деньги Виталий Захарченко Новости Донецка
      Источник: 24 Канал
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