Ватажки терористів ненавидять Пушиліна та домовляються про помсту

Пам'ятаєте, нещодавно ватажок "ДНР" зробив рокировку серед керівників окупаційних адміністрацій багатьох міст та кількох районів. У такий спосіб він намагався відсторонити людей, які раніше працювали із Захарченком від насиджених місць та зв'язків, аби не допустити заколоту.

Для того, щоб не нажити собі зайвих ворогів, він, як виявилося, пішов на безпрецедентні міри – наказав виплатити "народним мерам" та комендантам серйозні надбавки. 23 січня терорист підписав "документ" про виділення додаткових коштів для переведених у інші міста колаборантів, а також для своїх прибічників. При цьому вказавши їх попередні місця "роботи".

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Але ж при цьому розділив він російські мільйони по-своєму: деяким терористам додали 150% до зарплати, наприклад, горлівському ватажкові Приходько та багатьом іншим зрадникам України. Харцизькому ватажкові бойовиків Левченку дісталося лише подвійна зарплатня, а найменш отримали торезький, шахтарський та інші "керівники", їм Пушилін додав лише 75%. Мовляв, жеріть, йолопи.



Поименные награждения "глав администраций "ДНР"