В протесте, который организовали в Вене, на площади Штефансплац приняли участие около 60 девушек – представительницы разных национальностей.

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Акция против насилия российских бойцов

Участницы акции были одеты в самодельные белые платья со следами "крови". Девушки синхронно легли посреди площади, символизируя жертв сексуального насилия российских военных в Украине. За акцией наблюдала примерно тысяча прохожих.

Организаторы мероприятия из ОО Unlimited Democracy отметили, что акция направлена против насилия российской армии над украинским народом.

Российские солдаты насиловали женщин, подростков и даже детей! Они убили сотни людей после дней жестоких пыток и истязаний,

– подчеркнули в организации.

Там добавили, что вышли за людей, чьи истории разбивают сердца.

Напомним, ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что есть все основания говорить, что случаи изнасилований на захваченных войсками России территориях были массовыми.

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