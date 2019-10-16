Вести Кремля: Янукович – наркодилер Госдумы. Кто заказал Захарченко

В свежем выпуске программы "Вести Кремля" за 16 октября – российской Госдуме показали, где можно поймать настоящий кайф. Неизвестно, что употреблял перед интервью Саша Бородай, но его версия об убийцах Захарченко переплюнула все остальные по своей странности.

Также в выпуске: Шаг влево, шаг вправо – расстрел.