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      Вести Кремля. Сливки: Угрозы Путина. Марихуана в России

      Вести Кремля 17 Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 2 февраля – путинский меч завис над самым щекастым диктатором в мире – Ким Чен Ыном, который имел неосторожность предать Пиню и броситься в объятия ненавистных янки. С просьбой разрешить ввоз марихуаны и гашиша в правительство обратились чиновники Министерства здравоохранения. Для старта хотят ввезти кило сто марихуаны и 300 грамм гашиша.

      Также в выпуске:

      Недоразобрался: Путин назвал праздником гибель полутора миллионов человек.

      Антикоррупционные митинги в РФ стоит запретить, ведь как можно протестовать, если коррупцией, по официальной версии, там и не пахнет.

      Рогозин хочет поставить лазерную пушку в космосе, чтобы защищать российское небо.

      Убийцей в России быть можно, пока следуешь главной заповеди – не переходи дорогу Кадырову своему.

      Горло друг другу могут перегрызть властные крысы Путина – Мария Захарова и Анатолий Чубайс.

      Галерея в Москве отдала картину Куинджи с крымскими пейзажами ("Ай-Петри") вору, но виноватым оказался – Навальный.

      Герой, который спас ребенка из пожара, получил подарок – огнетушитель.

      В Саратове квалифицированные учителя паковали в мешки снег.

      Теги: Владимир Путин Новости России Вести Кремля Наркотики
      Источник: 24 канал
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