Вести Кремля. Сливки: Угрозы Путина. Марихуана в России

В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 2 февраля – путинский меч завис над самым щекастым диктатором в мире – Ким Чен Ыном, который имел неосторожность предать Пиню и броситься в объятия ненавистных янки. С просьбой разрешить ввоз марихуаны и гашиша в правительство обратились чиновники Министерства здравоохранения. Для старта хотят ввезти кило сто марихуаны и 300 грамм гашиша.

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