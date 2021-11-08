О других курьезных событиях, которые произошли в Украине за 5 ноября – в программе.

К теме "Готовился тайно": в реестрах нашли партию, созвучную с объединением Разумкова

Кива обстрелял портрет Бандеры

Одиозный народный депутат Илья Кива отметился очередным скандалом во время празднования годовщины освобождения Киева от нацистских захватчиков. Пророссийский политик снял видео и показал, как обстреливает портрет Степана Бандеры.

Лобода разродилась новыми заявлениями

Гастролерша в России Светлана Лобода вернулась и дала интервью Маше Ефросининой. Певица заявила о своем благочестии и рассказала о своей новой "большой любви", а также объяснила, почему променяла Украину на Кремль.

"Франкенштейн" из Ватутина и Захарченко

На территории оккупированного Донбасса школьник получил награду за плакат-"франкенштейн". Ученик слепил вместе советского генерала Николая Ватутина и ликвидированного главаря пророссийских боевиков Александра Захарченко.

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