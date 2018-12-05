Вибір є завжди, або Чи можна наповнювати бюджет "негативом"

Недавно прочитав на Facebook пост-пропозицію про те, що наш бюджет можна наповнювати шляхом узаконення, скажемо так, апріорі негативних речей.

Відразу зазначу, що є різниця між осудом і здоровою критикою. Тобто здорова критика не завжди є осудом і навпаки. Якщо держава наповнюватиме свою скарбницю, як пропонує автор посту, шляхом узаконення порно і так званої секс-індустрії – грош ціна такій державі.

Уряд, звісно, ніколи не буде ідеальним апріорі, проте він має бути від Бога, а не від самі знаєте кого. Хай держава думає, справді працює і слідкує за порядком. Узаконити негатив – найлегше.

Зараз і так все "кришується" і крадеться. Хай менше грабують і несуть відповідальність за скоєне, хай працюють усі – від президента до сержанта поліції – тоді й гроші будуть у скарбниці!

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Може, ви думаєте, якщо узаконити порно і таким чином наповнити бюджет, то гроші з бюджету не вкрадуть? Чи не вкрадуть податки від якоїсь "чебуречної" з легальними наркотиками?

Потрібно виховувати здорове і добре суспільство, а не все більше розбещувати його. Не нав'язуйте йому те, чого насправді душа не хоче. Ви кажете – треба давати те, що народ "хаває". А ви спитали людиней, чого вони насправді прагнуть?

У нас грандіозний інтелект, працьовитість, ресурси. Потрібно тільки працювати.

Чи, може, давайте краще узаконимо хабарі депутатам, наприклад, але вони будуть з того відсоток платити у бюджет. Теж "нормальна пропозиція", чи не так? Невже ви не розумієте, що це все маячня!

Я переконаний, якщо держава профанує себе і дискредитує вже навіть на юридичному рівні – це вже не держава. Досвід Нідерландів та інших країн, зрештою, не є таким, щоб буквально все наслідувати. Хіба там все так добре? Наша мета – стати прикладом!

Цікавий факт: коли я переписувався з автором цього посту, він визнав, що вважає себе дискордіанцем. Дивимось у Вікіпедії, що за рух такий:

Дискордіанізм — пародія на релігію чи релігія, що маскується під пародію. На відміну від традиційних релігій, проповідуючих гармонію, діскордіанізм обожнює хаос. Головним божеством діскордіанізму є Ерида, давньогрецька богиня розбрату, підкинувша яблуко розбрату під час весілля у Пелея.

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Далі дізнаємось: діскордіанізм – це пародійна релігійність або помилкова релігійність – система переконань, яка кидає виклик духовним переконанням інших людей, часто використовуючи гумор, сатиру та бурлеск. Почасти для досягнення певної мети створюється пародійна релігія, пов'язана з іншою системою вірувань, яка може пародіювати відразу кілька релігій, сект, гуру, культів, та нових релігійних рухів, але в той же час може бути пародією якоїсь конкретної релігії. У деяких таких релігіях акцент робиться на висміюванні або приємному проведенні часу між однодумцями, наприклад, Церква НедоМудреця.

Так от – до чого я? А до того, що автор посту на ФБ спочатку висміює Бога, а потім пише "боронь, Боже" – так ніби він в нього вірує. Або він свідомий і все розуміє, що робить... Радше, просто "не відає, що творить".

От що ще пише автор "неймовірного" посту:

Бедные девушки по жизненным обстоятельствам оказались "на панели", вынуждены мерзнуть на Окружной, прятаться по подпольным борделям, сдавать ментам и сутенерам деньги и субботники. А могли бы вместо этого иметь социальную страховку и защиту, свой профсоюз. И опять таки это 10 ЯРДОВ В БЮДЖЕТ!

А чи "по жизненным обстоятельствам" Небесну Сотню розстріляли, а чи "по жизненным обстоятельствам" тепер хлопці захищають і гинуть за Україну? Нехай дівчатка працюють головою, а якщо нема освіти – йдуть вчитися чи просто працювати. Я не звинувачую лише одних дівчат чи то поліцію – лише веду до того, що кожен з нас відповідальний не лише за себе, а й за інших.

І наостанок: завжди є вибір!

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