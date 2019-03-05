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      Вік – не перешкода: як 84-річна жінка армії допомагає

      283
      Волонтерка Марія Федотівна
      Волонтерка Марія Федотівна / Фонд "Повернись живим"

      Марії Федотівні – 84 роки. В минулому вона вчителька початкових класів. Дівчинкою Марія Федотівна пережила страшну війну, в якій загинули мільйони українців, і навряд чи уявляла, що війна прийде до її країни знову, а підступний ворог нападе вже не з Заходу, а зі Сходу.

      У самому центрі Києва, на пагорбах, де колись стояли палаци давньоруських князів, у Музеї Історії України плетуться маскувальні сітки для фронту руками жінок-волонтерок. Марія Федотівна нарізає для них стрічки з камуфляжу і цим творить сучасну історію України. Жінка дуже хоче, аби наші захисники повернулися додому живими і з перемогою. Саме з такими думками творяться ці камуфляжні "обереги" для наших воїнів.

      Перед Марією Федотівною лежить готова "окопна" сітка завширшки приблизно 2 метри, призначена для того, щоб приховати пересування наших бійців від ворога. Незабаром цей витвір жінок-патріоток буде на передовій охороняти наших захисників.


      Камуфляжна сітка жінок-волонтерів

      Марія Федотівна не втомилася допомагати. А ви? Рятуйте Україну тут.

      Читайте також: "Чому я маю ховатися? Я – патріот своєї країни"

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      Автор: Повернись живим
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Волонтеры Публикации Война
      Источник: 24 Канал
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