Визит украинской делегации во главе с Порошенко в Турцию: какие документы подписали стороны

3 ноября Президент Украины Петр Порошенко осуществил официальный визит в Турцию, в рамках которого провел переговоры с главой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны подписали ряд двусторонних документов.

Как сообщает пресс-служба украинского гаранта, Порошенко и Эрдоган, в частности, подписали "Совместное заявление по результатам Седьмого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой Республикой".

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Также в присутствии руководителей Украины и Турции был подписан "Меморандум между ГК "Укроборонпром" и Государственным агентством по вопросам оборонной промышленности Турецкой Республики о взаимных банковских гарантиях". Документ подписали гендиректор украинского концерна Павел Букин и президент турецкого ведомства Исмаил Демир.

Меморандум определяет условия выполнения договорных обязательств между ГК "Укроборонпром" и Государственным агентством по вопросам оборонной промышленности Турецкой Республики, в частности в контексте регулирования порядка получения банковских гарантий, необходимых для реализации проектов в сфере оборонной промышленности. Документ закрепляет договоренности сторон о реализации контрактов в сфере оборонной промышленности без необходимости получения банковских гарантий, если сумма составляет менее 10 миллионов долларов,

– отмечают в Порошенко.

Кроме того, было заключено "Соглашение о сотрудничестве в сфере развития между Правительством Украины и Правительством Турецкой Республики", которую своими подписями скрепили первый вице-премьер-министр Украины и одновременно министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубов, а также глава Управления Турецкого агентства сотрудничества и координации Сердар Чам.

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Соглашение создаст правовые основы для создания Управлением Турецкого агентства сотрудничества и координации Офиса координации программ в Украине с целью развития плодотворного сотрудничества в экономических и социальных сферах между правительствами двух стран. Особое внимание будет уделяться проектам (программам) технического и финансового сотрудничества, направленным на развитие образовательной инфраструктуры, социального обслуживания, сельского хозяйства, туристических и производственных секторов государств, а также повышение уровня институционализации в секторе государственного управления,

– добавляют в пресс-службе украинского президента.

Напомним, президенты Украины и Турции Петр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган во время совместной встречи обсудили вопрос незаконной аннексии Крыма, агрессию РФ на Донбассе и в Азовском море, а также содержание украинских политзаключенных в России.