Во Львове задержали супругов, которые занималось сбытом наркотиков

Во Львове правоохранители задержали ранее судимых мужчину и жену, которые занимались сбытом наркотических средств "каннабис", "метадон" и психотропного вещества "амфетамин".

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции во Львовской области.

Читайте также: В США задержали миллиардера за торговлю наркотиками

Во время задержания и санкционированных обысков у супругов правоохранители обнаружили и изъяли наркотические средства "каннабис", "метадон", психотропное вещество "амфетамин", а также денежные средства, полученные от сбыта наркотиков в национальной и иностранной валютах. Все направлено на экспертное исследование,

– говорится в сообщении правоохранителей.

Отмечается, что злоумышленники продавали наркотики непосредственно во Львове.



Супругам сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений. Им грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



Продолжается досудебное расследование, сейчас решается вопрос об избрании наркодилерам меры пресечения – содержания под стражей.