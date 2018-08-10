В США задержали миллиардера за торговлю наркотиками

В Лас-Вегасе в отеле по подозрению в торговле героином, кокаином и метамфетамином был задержан миллиардер и основатель компании Broadcom Генри Николас III.

Об этом сообщает Los Angeles Times.

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Миллиардер был задержан в районе Las Vegas Strip, где находятся казино и гостиницы. Его заподозрили в торговле экстази, героином, кокаином и метамфетамином.



Генри Николас III

О подозрении сообщили работники отеля. Вместе с Николасом была задержана женщина по имени Эшли Фарго. Сейчас оба выпущены под залог, а судебное заседание должно состояться в сентябре 2018 года.

Дэвид Чеснофф, адвокат миллиардера сказал, что проводит собственное расследование. Чеснофф, известный адвокат в Лас-Вегасе, представлял знаменитостей, в частности, Пэрис Хилтон, Бруно Марса и певца Мэтли Крю Винс Нила.