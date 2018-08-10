У США затримали мільярдера через торгівлю наркотиками

У Лас-Вегасі у готелі за підозру в торгівлі героїном, кокаїном та метамфетаміном був затриманий мільярдер і співзасновник компанії Broadcom Генрі Ніколас III.

Про це повідомляє Los Angeles Times.

Читайте також: Передозування наркотиками Демі Ловато: співачку виписали з лікарні

Мільярдер був затриманий в районі Las Vegas Strip, де знаходяться казино і готелі. Його запідозрили в торгівлі екстазі, героїном, кокаїном та метамфетаміном.



Генрі Ніколас III

Про підозру повідомили працівники готелю. Разом з Ніколасом була затримана жінка на ім'я Ешлі Фарго. Зараз обидва випущені під заставу, а судове засідання має відбутися у вересні 2018.

Девід Чеснофф, адвокат мільярдера сказав, що проводить власне розслідування. Чеснофф, найвідоміший адвокат у Лас-Вегасі, представляв знаменитостей, зокрема, Париж Хілтон, Бруно Марс і співак Метлі Крю Вінс Ніл.