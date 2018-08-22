13:09
22 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
23°C 14°C
  • четверг
    23°C 11°C
  • пятница
    27°C 10°C
  • суббота
    29°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Джигурда управляет картонным роботом. Жириновский дает уроки английского
Вєсті Кремля
21:21, 21 августа
Вести.UA. Поплавский подался в доктора. Медиаимперия Медведчука
Вєсті.UA
21:03, 21 августа
Схемы Януковича живут и процветают, или Почему за промахи строителей наказали врачей
ЦРУ
09:00, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Школа по-советски
Згадати все
22:58, 17 августа
Телеканал новостей 24 Блоги Илья Кенигштейн
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Илья Кенигштейн

Военный парад – это карго-культ по совку, или Почему его не стоит проводить в Киеве

443
Военный парад в Киеве
Военный парад в Киеве / Телеграф

На гербе Киева должен быть изображен не Архангел Михаил, а оранжево-белый конус, которым городские власти перекрывают дороги. Внезапно, средь бела дня закрыли Бассейную, Эспланадную, часть Сагайдачного и все подъезды к Крещатику. Собственно и Крещатик тоже. Причина – репетиция военного парада.

Зачем нужен этот парад? Какой в нем смысл? К чему в 2018 году эта помпезная акция, присущая в основном тоталитарным режимам? Чем хвастаться? Кого устрашать? Зачем нам ракеты, если Киев клеит ласты от дождя? Неужели у современного и образованного человека зрелище проезжающей техники и синхронно-шагающих солдат может вызвать какие-либо эмоции? Зачем это все? Чтобы готовить народ к следующей войне?

Читайте также: Почему необходимо посетить парад 24 августа

Военный парад – это карго-культ по совку. Это абсолютно имперское действо, демонстрация силы империи. С каких пор Украина стала империей?

Считаю, что современное общество должно уметь переосмысливать принципы своего развития, и делать это не на основе соблюдения старых культов и никому не нужных традиций, а за счет поиска новых форм общественной поддержки – в том числе и своих институций.

Этим современное общество отличается от несовременного, архаичного.

Я к ЗСУ отношусь с большим уважением и благодарностью за то, что они защищают в том числе и меня, и мою семью. Нигде и никогда я не давал повода сомневаться в обратном. Но я против военных парадов (как собственно и любых государственных парадов), которые несут в себе очередную попытку отвлечь внимание общества от реальных проблем.

Я не вижу проявления реальной гордости за славу ЗСУ, когда смотрю на генералов и чиновников, стоящих на трибунах в стиле политбюро СССР – потому что Я ЗНАЮ, что они же, либо часть из них, в это же время занимается кражей и откатами – в первую очередь у тех, кто шагает или проезжает под ними. И меня дико бесит, когда для репетиции парада перекрывают центр Киева, устраивая полнейший пи**ец на центральных улицах. Если уж на то пошло и так нужен парад – пусть его проведут на Востоке – в Мариуполе, Славянске и так далее только без понтов и маршей, но с трансляцией по всем ТВ-каналам – в качестве послания тем, кто пришел к нам с войной. Тогда это будет уместно.

Исключительно мое личное мнение.

Читайте также: Вооруженные силы Канады завершили миссию в Украине

Автор: Илья Кенигштейн
Теги: Война на Донбассе Вооруженные Силы Украины Новости политики Новости Украины День Независимости Публикации
Источник: Илья Кенигштейн
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Может ли кроссовер заменить спорткар? Тест-драйв BMW X4 от Авто24
сегодня, 11:00 Может ли кроссовер заменить спорткар? Тест-драйв BMW X4 от Авто24
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук