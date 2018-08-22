Военный парад – это карго-культ по совку, или Почему его не стоит проводить в Киеве

На гербе Киева должен быть изображен не Архангел Михаил, а оранжево-белый конус, которым городские власти перекрывают дороги. Внезапно, средь бела дня закрыли Бассейную, Эспланадную, часть Сагайдачного и все подъезды к Крещатику. Собственно и Крещатик тоже. Причина – репетиция военного парада.

Зачем нужен этот парад? Какой в нем смысл? К чему в 2018 году эта помпезная акция, присущая в основном тоталитарным режимам? Чем хвастаться? Кого устрашать? Зачем нам ракеты, если Киев клеит ласты от дождя? Неужели у современного и образованного человека зрелище проезжающей техники и синхронно-шагающих солдат может вызвать какие-либо эмоции? Зачем это все? Чтобы готовить народ к следующей войне?

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Военный парад – это карго-культ по совку. Это абсолютно имперское действо, демонстрация силы империи. С каких пор Украина стала империей?

Считаю, что современное общество должно уметь переосмысливать принципы своего развития, и делать это не на основе соблюдения старых культов и никому не нужных традиций, а за счет поиска новых форм общественной поддержки – в том числе и своих институций.

Этим современное общество отличается от несовременного, архаичного.

Я к ЗСУ отношусь с большим уважением и благодарностью за то, что они защищают в том числе и меня, и мою семью. Нигде и никогда я не давал повода сомневаться в обратном. Но я против военных парадов (как собственно и любых государственных парадов), которые несут в себе очередную попытку отвлечь внимание общества от реальных проблем.

Я не вижу проявления реальной гордости за славу ЗСУ, когда смотрю на генералов и чиновников, стоящих на трибунах в стиле политбюро СССР – потому что Я ЗНАЮ, что они же, либо часть из них, в это же время занимается кражей и откатами – в первую очередь у тех, кто шагает или проезжает под ними. И меня дико бесит, когда для репетиции парада перекрывают центр Киева, устраивая полнейший пи**ец на центральных улицах. Если уж на то пошло и так нужен парад – пусть его проведут на Востоке – в Мариуполе, Славянске и так далее только без понтов и маршей, но с трансляцией по всем ТВ-каналам – в качестве послания тем, кто пришел к нам с войной. Тогда это будет уместно.

Исключительно мое личное мнение.

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