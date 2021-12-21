COVID-19 должен стать "легким заболеванием"
Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус призвал мир объединить усилия и остановить распространение коронавируса.
Внимание ВОЗ сделало выводы о передаче штамма "Омикрон"
2022 год должен стать годом, когда мы покончим с пандемией,
– отметил Тедрос Гебреисус.
В частности, главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям добавил, что в организации рассчитывают сделать коронавирус "легким заболеванием".
Мы надеемся свести эту болезнь к относительно легкому заболеванию, которое легко предотвратить, которое легко лечить,
– подчеркнул он.
В ВОЗ добавили, что если удастся свести передачу вируса к минимуму, можно будет положить конец пандемии.
"Омикрон" может изменить ход пандемии
Также в организации сообщили, что имеют достаточно доказательств того, что штамм "Омикрон" распространяется быстрее других вариантов COVID-19. "Омикроном" могут заражаться вакцинированные и переболевшие.
Кроме того, в ВОЗ считают, что именно "Омикрон" может оказать серьезное влияние на ход пандемии. Каким образом там не объяснили. Однако ученые уже делали подобные заявления, в частности, генетик Александр Коляда назвал два сценария развития пандемии:
- Первый – "Омикрон" будет инфицировать людей, уже вакцинированных или переболевших, будет иметь значимые летальность или влияние на здоровье. Тогда мы получим следующую волну пандемии.
- Второй – оптимистичный сценарий: окажется, что штамм более заразен, приводит к появлению иммунитета, но летальность у него низкая. Это означает, что он быстро распространится и сделает профилактику на всей планете.
Подробно об этом "Омикрон" может изменить ход пандемии: два наиболее вероятных сценария от генетика.