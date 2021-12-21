COVID-19 має стати "легким захворюванням"

Гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус закликав світ об'єднати зусилля та зупинити поширення коронавірусу.

Увага ВООЗ зробило висновки щодо передачі штаму Омікрон

2022 рік має стати роком, коли ми покінчимо з пандемією,

– зазначив Тедрос Гебрейесус.

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Зокрема, головний експерт ВООЗ з надзвичайних ситуацій додав, що в організації розраховують зробити коронавірус "легким захворюванням".

Ми сподіваємося звести цю хворобу до відносно легкого захворювання, якому легко запобігти, яке легко лікувати,

— наголосив він.

У ВООЗ додали, що якщо вдасться звести передачу вірусу до мінімуму, тоді можна буде покласти кінець пандемії.

Омікрон може змінити хід пандемії

Також в організації повідомили, що мають достатньо доказів того, що штам Омікрон розповсюджується швидше за інші варіанти COVID-19. Та, що Омікроном можуть заражатись вакциновані та перехворілі.

Крім того, у ВООЗ вважають, що саме Омікрон може серйозно вплинути на хід пандемії. Яким саме чином, там не пояснили. Однак, науковці уже робили подібні заяви, зокрема, генетик Олександр Коляда назвав два сценарії розвитку пандемії:

Перший – Омікрон буде інфікувати людей, які вже вакциновані чи перехворіли, буде мати значущі летальність або вплив на здоров'я. Тоді ми отримаємо наступну хвилю пандемії.

Другий — оптимістичний сценарій: виявиться, що штам більш заразний, призводить до появи імунітету, але летальність у нього низька. Це означатиме, що він швидко розповсюдиться і зробить профілактику на всій планеті.

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