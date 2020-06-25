В выпуске новостей за 25 июня по состоянию на 14:00 – впервые после громкого скандала в отделении полиции Кагарлыке, пострадавшая Неля Погребицкая вместе с адвокатами дала пресс-конференцию. Защита подчеркивает, что дело затягивают, а пострадавшей до сих пор не предоставили охрану. В Китае массово тестируют людей на COVID-19. Правительство приняло это решение из-за недавней вспышки вируса в Пекине

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Очередной скандал набирает обороты вокруг нардепа "Слуги народа" и одновременно председателя комитета по вопросам соцполитики Галины Третьяковой. На этот раз женщину раскритиковали в сети за ее высказывание о "детях низкого качества".

В России начали голосовать за обнуление президентских сроков Владимира Путина. Если большинство россиян это поддержит, то это позволит Путину оставаться на посту до 2036 года.

Запад Украины приходит в себя от стихии, бушевавшей в течение нескольких дней.