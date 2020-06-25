У випуску новин за 25 червня станом на 14:00 – вперше після гучного скандалу у відділку поліції Кагарлику, постраждала Неля Погребицька разом зі своїми адвокатками дала пресконференцію. Захист наголошує, що справу затягують, а постраждалій досі не надали охорону. У Китаї масово тестують людей на COVID-19. Уряд ухвалив це рішення через нещодавній спалах вірусу на ринку у Пекіні.

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В Росії почали голосувати за обнулення президентських термінів Володимира Путіна. Якщо більшість росіян це підтримає, то це дозволить Путіну залишатися на посаді до 2036 року.

Захід України оговтується від стихії, що вирувала впродовж кількох днів.