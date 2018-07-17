Выпуск новостей за 09:00: Сутки на фронте. Голодание Эмира Куку
В выпуске новостей за 17 июля по состоянию на 09:00 – за минувшие сутки один защитник получил ранения. Российско-оккупационные войска игнорируют установленное перемирие почти на всей линии соприкосновения. Противник 19 раз открывал огонь по позициям украинских военных. В застенках Кремля без еды и поддерживающей терапии уже 22-й день подряд голодает выходец из Крыма, правозащитник Эмир-Усеин Куку
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Источник: 24 канал
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