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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 09:00: Сутки на фронте. Голодание Эмира Куку

Выпуск новостей 11 Читати новину українською

В выпуске новостей за 17 июля по состоянию на 09:00 – за минувшие сутки один защитник получил ранения. Российско-оккупационные войска игнорируют установленное перемирие почти на всей линии соприкосновения. Противник 19 раз открывал огонь по позициям украинских военных. В застенках Кремля без еды и поддерживающей терапии уже 22-й день подряд голодает выходец из Крыма, правозащитник Эмир-Усеин Куку

Также в выпуске:

ДТП в Одессе: подросток на "евробляхах" врезался в электрокар Tesla.

Переговоры в Хельсинки обошлись без громких заявлений, судьба политзаключенных осталась без внимания.

Италия пригрозила наложить вето на продление антироссийских санкций.

Теги: Война на Донбассе Выпуск новостей Украинцы в плену РФ заложники голодовка Операция Объединенных сил
Источник: 24 канал
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