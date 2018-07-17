Выпуск новостей за 09:00: Сутки на фронте. Голодание Эмира Куку

В выпуске новостей за 17 июля по состоянию на 09:00 – за минувшие сутки один защитник получил ранения. Российско-оккупационные войска игнорируют установленное перемирие почти на всей линии соприкосновения. Противник 19 раз открывал огонь по позициям украинских военных. В застенках Кремля без еды и поддерживающей терапии уже 22-й день подряд голодает выходец из Крыма, правозащитник Эмир-Усеин Куку

Также в выпуске: ДТП в Одессе: подросток на "евробляхах" врезался в электрокар Tesla. Переговоры в Хельсинки обошлись без громких заявлений, судьба политзаключенных осталась без внимания. Италия пригрозила наложить вето на продление антироссийских санкций.