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Випуск новин за 09:00: Доба на фронті. Голодування Еміра Куку

Випуск новин 21 Читать новость на русском

У випуску новин за 17 липня станом на 09:00 – за минулу добу один захисник отримав поранення. Російсько-окупаційні війська ігнорують встановлене перемир’я майже по всій лінії зіткнення. Противник 19 разів відкривав вогонь по позиціях українських військових. У застінках Кремля без їжі та підтримувальної терапії вже 22-й день поспіль голодує виходець з Криму, правозахисник Емір-Усеїн Куку.

Також у випуску:

ДТП в Одесі: підліток на "євробляхах" врізався в електрокар Tesla.

Переговори в Гельсінкі обійшлись без гучних заяв, доля політв'язнів залишилася без уваги.

Італія пригрозила накласти вето на продовження антиросійських санкцій.

Теги: Випуск новин Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Українці в полоні РФ заручники голодування
Джерело: 24 канал
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