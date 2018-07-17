Випуск новин за 09:00: Доба на фронті. Голодування Еміра Куку

У випуску новин за 17 липня станом на 09:00 – за минулу добу один захисник отримав поранення. Російсько-окупаційні війська ігнорують встановлене перемир’я майже по всій лінії зіткнення. Противник 19 разів відкривав вогонь по позиціях українських військових. У застінках Кремля без їжі та підтримувальної терапії вже 22-й день поспіль голодує виходець з Криму, правозахисник Емір-Усеїн Куку.

Також у випуску: ДТП в Одесі: підліток на "євробляхах" врізався в електрокар Tesla. Переговори в Гельсінкі обійшлись без гучних заяв, доля політв'язнів залишилася без уваги. Італія пригрозила накласти вето на продовження антиросійських санкцій.