В выпуске новостей за 25 ноября по состоянию на 10:00 – масштабная авиакатастрофа в Конго. На густонаселенный жилой район города Гома упал самолет. По меньшей мере 26 человек погибло. Три тонны кокаина на подводной лодке нашли в испанских водах у побережья Галисии. И это – впервые в Европе задержали подводную лодку с таким грузом.

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Бывший так называемый "народный мэр" Горловки Эдуард Матюха оказался украинским разведчиком, который работал среди боевиков на руководящей должности.

Боевики коварно обстреляли окрестности Березового в Донецкой области, что привело к пожару в жилых домах. Полностью выгорели 6 зданий. К счастью, никто из местных не пострадал.

Почти 14 тысяч овец погибли в Черном море. Там утонул корабль, перевозивший домашних животных. Овец везли из Великобритании в Саудовскую Аравию.