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      Выпуск новостей за 10:00: Авиакатастрофа в Конго. Три тонны кокаина в Испании

      Выпуск новостей 14 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 ноября по состоянию на 10:00 – масштабная авиакатастрофа в Конго. На густонаселенный жилой район города Гома упал самолет. По меньшей мере 26 человек погибло. Три тонны кокаина на подводной лодке нашли в испанских водах у побережья Галисии. И это – впервые в Европе задержали подводную лодку с таким грузом.

      Также в выпуске:

      Бывший так называемый "народный мэр" Горловки Эдуард Матюха оказался украинским разведчиком, который работал среди боевиков на руководящей должности.

      Боевики коварно обстреляли окрестности Березового в Донецкой области, что привело к пожару в жилых домах. Полностью выгорели 6 зданий. К счастью, никто из местных не пострадал.

      Почти 14 тысяч овец погибли в Черном море. Там утонул корабль, перевозивший домашних животных. Овец везли из Великобритании в Саудовскую Аравию.

      Главные новости 24 ноября: Кулеба попал в ужасную аварию, сербское оружие на Донбассе
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      Теги: Наркотики авиация Конго Выпуск новостей
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