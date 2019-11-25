Випуск новин за 10:00: Три тонни кокаїну в Іспанії. Авіатроща у Конго

У випуску новин за 25 листопада станом на 10:00 – три тонни кокаїну на підводному човні знайшли в іспанських водах біля узбережжя Галісії. І це - вперше у Європі затримали підводник з таким вантажем. Масштабна авіатроща у Конго. На густозаселений житловий район міста Гома впав літак. Щонайменше 26 людей загинуло.

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