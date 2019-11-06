Выпуск новостей за 10:00: Стрельба в Харькове. Российские наемники в Ливии

В выпуске новостей за 6 ноября по состоянию на 10:00 – в Харькове произошла стрельба. В результате инцидента с ранениями живота, предплечья и ноги был госпитализирован один человек. Российские наемники, воевавшие на Донбассе, уже в Ливии. В течение нескольких недель туда прибыли две сотни снайперов, скорее всего частной военной кампании "Вагнер"

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