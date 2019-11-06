Випуск новин за 10:00: Стрілянина в Харкові. Російські найманці у Лівії

У випуску новин за 6 листопада станом на 10:00 – у Харкові сталася стрілянина. Внаслідок інциденту з пораненнями живота, передпліччя і ноги було госпіталізовано одну людину. Російські найманці, що воювали на Донбасі, вже у Лівії. Упродовж кількох тижнів туди прибули дві сотні снайперів, наймовірніше приватної військової кампанії "Вагнер"

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