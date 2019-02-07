Выпуск новостей за 10:00: Задержание подозреваемого в убийстве активиста. Поправка к Конституции

В выпуске новостей за 7 февраля состоянию на 10:00 – во Львове правоохранители задержали подозреваемого в организации убийства активиста и ветерана АТО Виталия Олешко. Задержанным оказался экс-боец спецроты милиции "Торнадо". В Верховной Раде должны принять ряд важных законопроектов, в том числе о внесении изменений в Конституцию относительно закрепления курса Украины в ЕС и НАТО.

Также в выпуске: На Донбассе украинские военные уничтожили вражеский грузовик "Урал". Конгресс возобновляет расследование связей Дональда Трампа с Россией. С 7 февраля украинцы могут покупать валюту онлайн. Женщину, подозреваемую в поджоге жилого дома в Париже, выписали из психбольницы. Украинец Александр Абраменко завоевал серебро в соревнованиях по фристайлу на чемпионате мира в США.