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      УЛЬЯНА СУПРУН ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      УЛЬЯНА СУПРУН ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Выпуск новостей за 10:00: Задержание подозреваемого в убийстве активиста. Поправка к Конституции

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 февраля состоянию на 10:00 – во Львове правоохранители задержали подозреваемого в организации убийства активиста и ветерана АТО Виталия Олешко. Задержанным оказался экс-боец спецроты милиции "Торнадо". В Верховной Раде должны принять ряд важных законопроектов, в том числе о внесении изменений в Конституцию относительно закрепления курса Украины в ЕС и НАТО.

      Также в выпуске:

      На Донбассе украинские военные уничтожили вражеский грузовик "Урал".

      Конгресс возобновляет расследование связей Дональда Трампа с Россией.

      С 7 февраля украинцы могут покупать валюту онлайн.

      Женщину, подозреваемую в поджоге жилого дома в Париже, выписали из психбольницы.

      Украинец Александр Абраменко завоевал серебро в соревнованиях по фристайлу на чемпионате мира в США.

      blog_ava
      Главные новости 6 февраля: пресс-конференция Януковича и победа украинских военных
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      Теги: Конституция Верховная Рада Убийство Виталия Олешко "Сармата" Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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