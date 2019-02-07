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      УЛЯНА СУПРУН ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 10:00: Затримання підозрюваного у вбивстві активіста. Поправка до Конституції

      Випуск новин 9 Читать новость на русском

      У випуску новин за 7 лютого станом на 10:00 – у Львові правоохоронці затримали підозрюваного в організації вбивства активіста та ветерана АТО Віталія Олешка. Затриманим виявився екс-боєць спецроти міліції "Торнадо". У Верховній Раді мають ухвалити низку важливих законопроектів, зокрема й про внесення змін до Конституції щодо закріплення курсу України до ЄС та НАТО.

      Також у випуску:

      На Донбасі українські військові знищили ворожу вантажівку "Урал".

      Конгрес відновлює розслідування зв'язків Дональда Трампа с Росією.

      З 7 лютого українці можуть купувати валюту онлайн.

      Жінку, що підозрюють у підпалі житлового будинку у Парижі виписали з психлікарні.

      Українець Олександр Абраменко здобув срібло у змаганнях з фристайлу на чемпіонаті світу у США.

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      Теги: Випуск новин Вбивство Віталія Олешка "Сармата" Верховна Рада Конституція
      Джерело: 24 канал
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