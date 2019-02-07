Випуск новин за 10:00: Затримання підозрюваного у вбивстві активіста. Поправка до Конституції
У випуску новин за 7 лютого станом на 10:00 – у Львові правоохоронці затримали підозрюваного в організації вбивства активіста та ветерана АТО Віталія Олешка. Затриманим виявився екс-боєць спецроти міліції "Торнадо". У Верховній Раді мають ухвалити низку важливих законопроектів, зокрема й про внесення змін до Конституції щодо закріплення курсу України до ЄС та НАТО.
Також у випуску:
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Конгрес відновлює розслідування зв'язків Дональда Трампа с Росією.
З 7 лютого українці можуть купувати валюту онлайн.
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Джерело: 24 канал
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