Выпуск новостей за 11:00: Новые детали о Рослякове. Игры непобежденных
В выпуске новостей за 21 октября по состоянию на 11:00 – подозреваемый в массовых расстрелах в Керчи Владислав Росляков планировал свои действия с января 2017 года. Об этом пишут российские СМИ. Также появилась информация, что средства на оружие он мог украсть у бабушки. В Австралии на Играх непобежденных украинская сборная уже завоевала первую медаль. Денис Фищук получил бронзу в велогонках.
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Источник: 24 канал
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