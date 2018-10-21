Выпуск новостей за 11:00: Новые детали о Рослякове. Игры непобежденных

В выпуске новостей за 21 октября по состоянию на 11:00 – подозреваемый в массовых расстрелах в Керчи Владислав Росляков планировал свои действия с января 2017 года. Об этом пишут российские СМИ. Также появилась информация, что средства на оружие он мог украсть у бабушки. В Австралии на Играх непобежденных украинская сборная уже завоевала первую медаль. Денис Фищук получил бронзу в велогонках.

Также в выпуске: В Жашковском районе Черкасской области на трассе Киев-Одесса микроавтобус с детьми столкнулся с грузовиком. В результате ДТП погибла школьница. Пророссийские боевики обстреляли пункт пропуска "Майорское". Территорию у Ичне почти очистили от снарядов. Почему выходки российских троллей остаются безнаказанными.