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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 СЕРИЯ ТЕРАКТОВ В ШРИ-ЛАНКЕ ПРИВАТБАНК
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      Выпуск новостей за 14:00: Кандидаты проголосовали. Ситуация на Шри-Ланке

      Выпуск новостей 68 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 апреля состоянию на 14:00 – оба кандидата в президенты осуществили волеизъявление. Кроме того, проголосовали и звезды украинского шоубизнеса и другие известные люди. На Шри-Ланке раздались восемь взрывов, в результате серии нападений погибли около 200 человек. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападения.

      Также в выпуске:

      Как украинцы голосуют за рубежом и в регионах.

      Украинскую президентскую кампанию в мире назвали демократической, хотя и довольно непредсказуемой.

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      Теги: Выборы Президента 2019 Серия терактов в Шри-Ланке ЦИК Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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