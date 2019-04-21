Выпуск новостей за 14:00: Кандидаты проголосовали. Ситуация на Шри-Ланке
В выпуске новостей за 21 апреля состоянию на 14:00 – оба кандидата в президенты осуществили волеизъявление. Кроме того, проголосовали и звезды украинского шоубизнеса и другие известные люди. На Шри-Ланке раздались восемь взрывов, в результате серии нападений погибли около 200 человек. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападения.
Также в выпуске:
Как украинцы голосуют за рубежом и в регионах.
Украинскую президентскую кампанию в мире назвали демократической, хотя и довольно непредсказуемой.
Источник: 24 канал
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