Выпуск новостей за 14:00: Кандидаты проголосовали. Ситуация на Шри-Ланке

В выпуске новостей за 21 апреля состоянию на 14:00 – оба кандидата в президенты осуществили волеизъявление. Кроме того, проголосовали и звезды украинского шоубизнеса и другие известные люди. На Шри-Ланке раздались восемь взрывов, в результате серии нападений погибли около 200 человек. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападения.

Также в выпуске: Как украинцы голосуют за рубежом и в регионах. Украинскую президентскую кампанию в мире назвали демократической, хотя и довольно непредсказуемой.

Источник: 24 канал