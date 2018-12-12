Выпуск новостей за 9:00: Стрельба в Страсбурге. Призывы к Майдану
В выпуске новостей за 12 декабря по состоянию на 9:00 – по меньшей мере три человека погибли и 12 ранены во французском городе Страсбург во время проведения ежегодной Рождественской ярмарки. Злоумышленник просто стрелял в толпу. Полиция преследовала нападающего, но ему удалось бежать. Маси Найем призывай людей выходить на Майдан из-за решения судей о восстановлении в должности руководителя ГФС
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Источник: 24 канал
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