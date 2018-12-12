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      СТРЕЛЬБА В СТРАСБУРГЕ 11 ДЕКАБРЯ РОМАН НАСИРОВ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ
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      Выпуск новостей за 9:00: Стрельба в Страсбурге. Призывы к Майдану

      Выпуск новостей 20 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 12 декабря по состоянию на 9:00 – по меньшей мере три человека погибли и 12 ранены во французском городе Страсбург во время проведения ежегодной Рождественской ярмарки. Злоумышленник просто стрелял в толпу. Полиция преследовала нападающего, но ему удалось бежать. Маси Найем призывай людей выходить на Майдан из-за решения судей о восстановлении в должности руководителя ГФС

      Также в выпуске:

      Вступил в силу закон о прекращении действия договора о дружбе с Россией.

      Олегу Сенцову вручать премию "За свободу мысли" имени Сахарова – заочно.

      Братьев-бизнесменов Саркисовых объявили в розыск в Украине.

      Теги: Стрельба в Страсбурге 11 декабря Выпуск новостей Роман Насиров
      Источник: 24 канал
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