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      СТРІЛЯНИНА У СТРАСБУРЗІ 11 ГРУДНЯ РОМАН НАСІРОВ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ
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      Випуск новин за 9:00: Стрілянина у Страсбурзі. Заклики до Майдану

      Випуск новин 10 Читать новость на русском

      У випуску новин за 12 грудня станом на 9:00 – щонайменше три людини загинули та 12 поранено у французькому місті Страсбург під час проведення щорічного Різдвяного ярмарку. Зловмисник просто стріляв у натовп. Поліція переслідувала нападника, та йому вдалося втекти. Масі Найєм закликай людей виходити на Майдан через рішення суддів про поновлення на посаді керівника ДФС скандального Романа Насірова.

      Також у випуску:

      Набув чинності закон про припинення дії договору про дружбу з Росією.

      Олегу Сенцову вручатимуть премію "За свободу думки" імені Сахарова – заочно.

      Братів-бізнесменів Саркісових оголосили у розшук в Україні.

      Теги: Стрілянина у Страсбурзі 11 грудня Випуск новин Роман Насіров
      Джерело: 24 канал
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