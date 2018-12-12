Випуск новин за 9:00: Стрілянина у Страсбурзі. Заклики до Майдану
У випуску новин за 12 грудня станом на 9:00 – щонайменше три людини загинули та 12 поранено у французькому місті Страсбург під час проведення щорічного Різдвяного ярмарку. Зловмисник просто стріляв у натовп. Поліція переслідувала нападника, та йому вдалося втекти. Масі Найєм закликай людей виходити на Майдан через рішення суддів про поновлення на посаді керівника ДФС скандального Романа Насірова.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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