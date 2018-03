Взять курс на деловой английский

В ALOHA Language School стартует специализированный курс английского языка для руководителей.

Давайте представим ситуацию: на улице к Вам подходит улыбчивый иностранец и просит подсказать дорогу. В голове начинает лихорадочно вращаться: "Два квартала, потом направо… Два квартала… Как будет КВАРТАЛ?!". В итоге Вы машете рукой в не очень-то определённом направлении и максимально громко – чтоб понятней – повторяете "ЗЫС ВЭЙ!". Знакомо?

И в то время как улыбчивый иностранец скрывается совсем не за тем поворотом, вы с досадой пытаетесь прикинуть, сколько же суммарно, за всю свою жизнь, вы потратили на курсы и репетиторов по английскому? Сумма выходит приличной. И Вы не можете понять, почему всё, что Вы получили, примерно равняется фразе "ЗЫС ВЭЙ"? В лучшем случае – "АСК САМВАН ЭЛС" (И, кстати, АСК или АСКС?..)

И даже если всё далеко не так печально, Вы всё равно, раз за разом, сталкиваетесь с ситуациями, когда Ваш мозг попросту отказывается работать в непривычном языковом режиме.

У Альгирдаса Каралюса, автора курса ALOHA Pro, есть ответ на вопрос, "Почему так происходит?". Звучит он следующим образом: когда Вам необходимо говорить по-английски, в вашем сознании включается Внутренний Переводчик. Он может быть посредственным, может быть отличным. Но Переводчику всегда нужно время для того, чтобы русский или украинский текст преобразовать в английский. Переводчик берёт слово и ищет его англоязычный аналог, потом переходит к следующему. Именно такую схему даёт Вам подавляющее большинство программ по изучению иностранного языка.

Курс ALOHA Pro отличается от этого большинства тем, что в нём не ставится задача сделать Внутреннего Переводчика как можно более профессиональным.

В противовес привычным, но не слишком эффективным методикам, Альгирдас Каралюс - преподаватель с 25-летним стажем и эксперт № 1 в Европе по быстрому обучению, совместно с методистами ALOHA Language School, разработал инновационный метод под названием DAPA. Метод направлен, прежде всего, на то, чтобы открыть в Вас не Переводчика, а Носителя Языка.

DAPA базируется на принципах андрагогики – науки об обучении взрослых. Многие обучающие системы и программы имеют низкий коэффициент полезного действия, в первую очередь, потому, что рассчитаны на ребенка, максимум, на подростка, но не на взрослого человека. Мозг взрослого устроен иначе: восприятие информации не похоже на детское, мотивационные факторы совсем другие.

Метод DAPA включает в себя 4 основополагающих принципа:

– (D) Декодирование – "расшифровка языка", понимание языковых формул и основных грамматических матриц. Да-да, все девять времён наконец-то встанут по своим местам. И не придётся каждый раз задаваться мучительным вопросом: "To be or not to be?" А может was… Или have…

– (А) Активное повторение – усвоение основ фонетики, активирование зеркальных нейронов, "понимание через подражание". Объектом всеобщего подражания выступает преподаватель.

– (P) Пассивное слушание – освоение невербальной части языка: интонации, эмоционального наполнения и контекста.

– (А) Активация – применение выше полученных знаний на практике. Практики подобраны максимально увлекательные и эффективные.

Что немаловажно, курс ALOHA Pro, рассчитанный на ТОП-менеджмент, учитывает их языковые потребности. В курс входит только та лексика, которая понадобится Вам на переговорах с иностранными партнёрами и в неформальном общении с ними же – в конференц-зале, в личном кабинете, в скайпе, в ресторане за бокалом хорошего вина… В любом случае, на занятиях Вас не станут терзать подробными отчётами о Ваших оценках в начальной школе или о том, какое первое блюдо Вы предпочитаете на обед. (Хотя, конечно, интересно узнать, как переводится «окрошка», если не "o, baby!"…)

Более 90% времени занятий в ALOHA Language School проходят в форме живого общения – с преподавателем и с другими студентами. Домашних заданий курс не предусматривает. Форма мотивации – исключительно пряники. На взрослых и, во многом, успешных людей "кнуты" в процессе обучения не действуют – доказано психологами. Преподаватель сосредотачивается только на успехах студента.

Помимо всего перечисленного, курс ALOHA Pro даёт ещё один очень приятный бонус: Вы можете обзавестись новыми компаньонами и полезными связями, буквально, не выходя из аудитории. Этот курс полностью ориентирован на процветание Вашего бизнеса. Коммуницировать можно не только с интересом, но и "с пользой делу" – Вашему делу.

Длительность курса составляет девять максимально интенсивных недель – по шесть трёхчасовых занятий в неделю. Каждые три недели курса равняются одной степени. Первая степень даёт прочную, широкую базу разговорного английского на все случаи деловой жизни. Вторая укрепляет языковой навык до уровня "отскакивает от зубов". Третья возносит к вершинам языкового совершенства.

Стоимость курса зависит от того, на какую степень владения английским языком вы замахнётесь – на первую, вторую или третью. Однако если в первые пять дней занятий Вы, по какой угодно причине решите прекратить обучение, оплаченная сумма будет возвращена в полном объёме.

Географически ALOHA Language School находится в самом центре Киева.

Вы не только доберётесь туда без особых проблем, но ещё и безошибочно укажите туда путь любому англоязычному иностранцу. Где-то к пятому занятию у Вас это обязательно получится, гарантируем!