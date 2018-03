Взяти курс на ділову англійську

У ALOHA Language School стартує спеціалізований курс англійської мови для керівників.

Давайте уявимо ситуацію: на вулиці до вас підходить усміхнений іноземець і просить підказати дорогу. В голові починає гарячково обертатися: "Два квартали, потім праворуч... Два квартали... Як буде КВАРТАЛ?!". В результаті ви махаєте рукою в не дуже-то певному напрямку і максимально голосно – щоб зрозуміліше – повторюєте "ЗИС ВЕЙ!". Знайоме?

І в той час як усміхнений іноземець ховається зовсім не за тим поворотом, ви з досадою намагаєтеся прикинути, скільки ж сумарно, за все своє життя, ви витратили на курси і репетиторів з англійської? Сума виходить пристойною. І ви не можете зрозуміти, чому все, що ви отримали, приблизно дорівнює фрази "ЗИС ВЕЙ"? У кращому випадку – "АСК САМВАН ЕЛС" (І, до речі, АСК або АСКС? ..)

І навіть якщо все далеко не так аж сумно, ви все одно, раз за разом, стикаєтеся з ситуаціями, коли ваш мозок просто відмовляється працювати в незвичному мовному режимі.

В Альгірдаса Каралюса, автора курсу ALOHA Pro, є відповідь на питання: "Чому так відбувається?". А відповідь звучить так: коли вам необхідно говорити англійською у вашій свідомості включається Внутрішній Перекладач. Він може бути посереднім, може бути відмінним. Але Перекладачеві завжди потрібен час для того, щоб російський або український текст перетворити в англійський. Перекладач бере слово і шукає його англомовний аналог, потім переходить до наступного. Саме таку схему дає вам переважна більшість програм з вивчення іноземної мови.

Курс ALOHA Pro відрізняється від цієї більшості тим, що в ньому не ставиться завдання зробити Внутрішнього Перекладача якомога більш професійним.

На противагу звичним, але не дуже ефективним методикам, Альгірдас Каралюс – викладач з 25-річним стажем і експерт № 1 в Європі з швидкого навчання – спільно з методистами ALOHA Language School, розробив інноваційний метод під назвою DAPA. Метод спрямований, перш за все, на те, щоб відкрити у вас не Перекладача, а носія мови.

DAPA базується на принципах андрагогіки – науки про навчання дорослих. Багато навчальних систем і програм мають низький коефіцієнт корисної дії, в першу чергу тому, що розраховані на дитину, максимум – на підлітка, але не на дорослу людину. Мозок дорослого влаштований інакше: сприйняття інформації не схоже на дитяче, мотиваційні чинники зовсім інші.

Метод DAPA включає в себе 4 основні принципи:

– (D) Декодування – "розшифровка мови", розуміння мовних формул і основних граматичних матриць. Так-так, всі дев'ять часів нарешті стануть на свої місця. І не доведеться кожного разу шукати відповіді болісним питанням: "To be or not to be?" А може was... Або have...

– (А) Активне повторення – засвоєння основ фонетики, активування дзеркальних нейронів, "розуміння через наслідування". Об'єктом загального наслідування виступає викладач.

– (P) Пасивне слухання – освоєння невербальної частини мови: інтонації, емоційного наповнення і контексту.

– (А) Активація – застосування вище отриманих знань на практиці. Практики підібрані максимально захоплюючі й ефективні.

Що важливо, курс ALOHA Pro розрахований на ТОП-менеджмент, враховує їхні мовні потреби. В курс входить тільки та лексика, яка знадобиться вам на переговорах з іноземними партнерами і в неформальному спілкуванні з ними ж – в конференц-залі, в особистому кабінеті, в Скайпі, в ресторані за келихом гарного вина... У будь-якому випадку, на заняттях вас не стануть терзати докладними звітами про ваші оцінки в початковій школі або про те, якій першій страві ви віддаєте перевагу на обід. (Хоча, звичайно, цікаво дізнатися, як перекладається "окрошка", якщо не "o, baby!"...)

Більше 90% часу занять в ALOHA Language School проводяться у формі живого спілкування з викладачем і з іншими студентами. Домашніх завдань курс не передбачає. Форма мотивації – виключно пряники. На дорослих і, багато в чому, успішних людей "батоги" в процесі навчання не діють. Це доведено психологами. Викладач зосереджується лише на успіху студента.

Крім усього перерахованого, курс ALOHA Pro дає ще один дуже приємний бонус: ви можете обзавестися новими компаньйонами і корисними зв'язками, буквально, не виходячи з аудиторії. Цей курс повністю орієнтований на процвітання вашого бізнесу. Комунікувати можна не тільки з цікавістю, але і "з користю справі" – вашій справі.

Тривалість курсу становить 9 максимально інтенсивних тижнів – по 6 тригодинних занять в тиждень. Кожні три тижні курсу дорівнюють одному ступеню. Перший ступінь дає міцну, широку базу розмовної англійської на всі випадки ділового життя. Другий – зміцнює мовний навик до рівня "відскакує від зубів". Третій – підносить до вершин мовної досконалості.

Вартість курсу залежить від того, на який ступінь володіння англійською мовою ви замахнетесь – на першу, другу або третю. Однак, якщо в перші 5 днів ви, з будь-якої причини, вирішите припинити навчання, оплачена сума буде повернута в повному обсязі.

Географічно ALOHA Language School знаходиться в самому центрі Києва.

Ви не тільки дістанетеся туди без особливих проблем, але ще й безпомилково вкажете туди шлях будь-якому англомовному іноземцю. Десь до 5-го заняття у вас це обов'язково вийде, гарантуємо!