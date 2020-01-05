Як почати діяти і не нашкодити психічному здоров'ю
Як часто ви казали обіцяли комусь або самому собі, що все обіцяне зробите після свят? Швидше за все, ви не дотримували слова.
Так само і "з понеділка" важко почати займатися спортом, вчити іноземну мову або харчуватися винятково здоровою їжею.
Особливо питання змін та обіцянок актуальне в період новорічних свят, бо ми підбиваємо підсумки року, що минає, визначаємо цілі на наступний рік і прагнемо почати життя з чистого аркуша.
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У людській психіці існує таке явище як чергування задоволення і напруження. Після стресу ми очікуємо на задоволення і відчуваємо його. Коли ми кажемо собі "почну з понеділка/після свят", то ніби відстрочуємо напруження, намагаючись продовжити стадію задоволення.
Ми плануємо напруження, яке одразу переносимо на невизначений термін. Це може тривати нескінченно, адже понеділок буває щотижня, а період після свят взагалі необмежений у часі.
Мозок отримав повідомлення, що певне завдання уже взяли в обробку і навіть призначили дедлайн. Так ми ніби домовляємося із нашим мозком, і він відчуває полегшення – саме такого задоволення наша психіка і прагне. Так ми вирішуємо два завдання водночас: плануємо напруження і зазнаємо полегшення.
Про те, чому установка "почну з понеділка/після свят" не працює, як зламати її та що робити, якщо ви вже напланували собі багато змін після свят, читайте у новому матеріалі спецпроєкту "PsycheЯ" ("ПсихеЯ") від Patriot Defence / Захист Патріотів.
Пам'ятайте, після Нового року ваше життя ніяк не зміниться, якщо ви не почнете щось робити. Або якщо ви не приймете рішення, що вам не потрібні зміни. Головне – розуміти, чи не шкодять очікування жити сьогоднішнім днем і чи комфортно вам запроваджувати зміни. Прийміть це рішення свідомо і переконайтеся у тому, що ваше бажання не залежить від інших.
- Якщо ви вже відклали гроші на абонемент у спортзал, але не впевнені, коли саме почнете тренування, спершу оцініть своє реальне бажання та можливості.
- Визначте плюси і мінуси від реалізації та нереалізації бажаного. Проаналізуйте результат та зрозумійте, чи приносить вам це вигоду.
- Почніть із маленького. Придбайте підручник з іноземної мови, відкладіть кошти на відпустку, знайдіть однодумців та домовтеся про зустріч. Якщо до мети наближатися маленькими кроками, можна не помітити і досягти її.
- Пишайтеся собою, адже ви зламали систему. Замість того, аби знову відкладати справу на наступний понеділок, ви взялися за неї.
- Тіште себе за хороший результат або спробу.
- Діліться змінами з близькими.
Починати з нового листа варто не першого січня, а тоді, коли ви по-справжньому готові до змін. Не силуйте себе лиш тому, що кругла дата видається красивою і символічною для початку оновлення.
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