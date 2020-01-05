13:23
5 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      УБИЙСТВО СУЛЕЙМАНИ НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ПРОТЕСТЫ В КАХОВКЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин "впаривает" Трампу "вундервафли". Лукашенко шокировал США
      Вєсті Кремля
      17:42, 4 января
      Вести.UA. Жир: Секрет Ильи Кивы. Гимн труда чиновников в Харькове
      Вєсті.UA
      14:31, 4 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Блоги Ульяна Супрун
      УБИЙСТВО СУЛЕЙМАНИ НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ПРОТЕСТЫ В КАХОВКЕ
      БЛОГ Ульяна Супрун
      Екс-министерка здравоохранения Украины.

      Як почати діяти і не нашкодити психічному здоров'ю

      138
      Як розпочинати рік з користю для психічного здоров'я / Unsplash

      Як часто ви казали обіцяли комусь або самому собі, що все обіцяне зробите після свят? Швидше за все, ви не дотримували слова.

      Так само і "з понеділка" важко почати займатися спортом, вчити іноземну мову або харчуватися винятково здоровою їжею.

      Особливо питання змін та обіцянок актуальне в період новорічних свят, бо ми підбиваємо підсумки року, що минає, визначаємо цілі на наступний рік і прагнемо почати життя з чистого аркуша.

      Рекомендуємо: Поштовх до змін

      У людській психіці існує таке явище як чергування задоволення і напруження. Після стресу ми очікуємо на задоволення і відчуваємо його. Коли ми кажемо собі "почну з понеділка/після свят", то ніби відстрочуємо напруження, намагаючись продовжити стадію задоволення.

      Ми плануємо напруження, яке одразу переносимо на невизначений термін. Це може тривати нескінченно, адже понеділок буває щотижня, а період після свят взагалі необмежений у часі.

      Мозок отримав повідомлення, що певне завдання уже взяли в обробку і навіть призначили дедлайн. Так ми ніби домовляємося із нашим мозком, і він відчуває полегшення – саме такого задоволення наша психіка і прагне. Так ми вирішуємо два завдання водночас: плануємо напруження і зазнаємо полегшення.

      Про те, чому установка "почну з понеділка/після свят" не працює, як зламати її та що робити, якщо ви вже напланували собі багато змін після свят, читайте у новому матеріалі спецпроєкту "PsycheЯ" ("ПсихеЯ") від Patriot Defence / Захист Патріотів.

      Пам'ятайте, після Нового року ваше життя ніяк не зміниться, якщо ви не почнете щось робити. Або якщо ви не приймете рішення, що вам не потрібні зміни. Головне – розуміти, чи не шкодять очікування жити сьогоднішнім днем і чи комфортно вам запроваджувати зміни. Прийміть це рішення свідомо і переконайтеся у тому, що ваше бажання не залежить від інших.

      • Якщо ви вже відклали гроші на абонемент у спортзал, але не впевнені, коли саме почнете тренування, спершу оцініть своє реальне бажання та можливості.
      • Визначте плюси і мінуси від реалізації та нереалізації бажаного. Проаналізуйте результат та зрозумійте, чи приносить вам це вигоду.
      • Почніть із маленького. Придбайте підручник з іноземної мови, відкладіть кошти на відпустку, знайдіть однодумців та домовтеся про зустріч. Якщо до мети наближатися маленькими кроками, можна не помітити і досягти її.
      • Пишайтеся собою, адже ви зламали систему. Замість того, аби знову відкладати справу на наступний понеділок, ви взялися за неї.
      • Тіште себе за хороший результат або спробу.
      • Діліться змінами з близькими.

      Починати з нового листа варто не першого січня, а тоді, коли ви по-справжньому готові до змін. Не силуйте себе лиш тому, що кругла дата видається красивою і символічною для початку оновлення.

      Можна почитати ще:

      Як просити пробачення усвідомлено.
      Як підбивати підсумки року безпечно для свого ментального здоров'я.

      Варто знати: Як пояснити рідним, що вас не буде на свята: корисні поради від Уляни Супрун

      Магнитные бури в январе 2020 года: чего ожидать
      сегодня
      2709
      Автор: Ульяна Супрун
      Теги: Новости Украины Психология Публикации Мотивация
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Як почати діяти і не нашкодити психічному здоров'ю
      Уляна Супрун 138
      сегодня , 08:40 Конфлікт США та Ірану: яка небезпека чекає Україну?
      Віталій Портников 1265
      сегодня , 08:01 Миллиардеры Украины: что надо знать об Игоре Коломойском
      Світлана Попова 1331
      4 января , 20:00 Корупція в "Укроборонпромі": чи вплинув гучний скандал на поразку Порошенка
      Антон Голобородько 258
      4 января , 19:04 Вертеп: что это за действо и почему его так ждут в украинских семьях на Рождество
      Уляна Журба 3937
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук