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      Ексміністерка охорони здоров'я України.

      Як почати діяти і не нашкодити психічному здоров'ю

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      Як розпочинати рік з користю для психічного здоров'я / Unsplash

      Як часто ви казали обіцяли комусь або самому собі, що все обіцяне зробите після свят? Швидше за все, ви не дотримували слова.

      Так само і "з понеділка" важко почати займатися спортом, вчити іноземну мову або харчуватися винятково здоровою їжею.

      Особливо питання змін та обіцянок актуальне в період новорічних свят, бо ми підбиваємо підсумки року, що минає, визначаємо цілі на наступний рік і прагнемо почати життя з чистого аркуша.

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      У людській психіці існує таке явище як чергування задоволення і напруження. Після стресу ми очікуємо на задоволення і відчуваємо його. Коли ми кажемо собі "почну з понеділка/після свят", то ніби відстрочуємо напруження, намагаючись продовжити стадію задоволення.

      Ми плануємо напруження, яке одразу переносимо на невизначений термін. Це може тривати нескінченно, адже понеділок буває щотижня, а період після свят взагалі необмежений у часі.

      Мозок отримав повідомлення, що певне завдання уже взяли в обробку і навіть призначили дедлайн. Так ми ніби домовляємося із нашим мозком, і він відчуває полегшення – саме такого задоволення наша психіка і прагне. Так ми вирішуємо два завдання водночас: плануємо напруження і зазнаємо полегшення.

      Про те, чому установка "почну з понеділка/після свят" не працює, як зламати її та що робити, якщо ви вже напланували собі багато змін після свят, читайте у новому матеріалі спецпроєкту "PsycheЯ" ("ПсихеЯ") від Patriot Defence / Захист Патріотів.

      Пам'ятайте, після Нового року ваше життя ніяк не зміниться, якщо ви не почнете щось робити. Або якщо ви не приймете рішення, що вам не потрібні зміни. Головне – розуміти, чи не шкодять очікування жити сьогоднішнім днем і чи комфортно вам запроваджувати зміни. Прийміть це рішення свідомо і переконайтеся у тому, що ваше бажання не залежить від інших.

      • Якщо ви вже відклали гроші на абонемент у спортзал, але не впевнені, коли саме почнете тренування, спершу оцініть своє реальне бажання та можливості.
      • Визначте плюси і мінуси від реалізації та нереалізації бажаного. Проаналізуйте результат та зрозумійте, чи приносить вам це вигоду.
      • Почніть із маленького. Придбайте підручник з іноземної мови, відкладіть кошти на відпустку, знайдіть однодумців та домовтеся про зустріч. Якщо до мети наближатися маленькими кроками, можна не помітити і досягти її.
      • Пишайтеся собою, адже ви зламали систему. Замість того, аби знову відкладати справу на наступний понеділок, ви взялися за неї.
      • Тіште себе за хороший результат або спробу.
      • Діліться змінами з близькими.

      Починати з нового листа варто не першого січня, а тоді, коли ви по-справжньому готові до змін. Не силуйте себе лиш тому, що кругла дата видається красивою і символічною для початку оновлення.

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      Автор: Уляна Супрун
      Теги: Новини України Публікації Психологія Мотивація
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