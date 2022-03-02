В Москве пятеро детей (от семи до одиннадцати лет) вместе с их мамами 1 марта пришли возложить цветы под посольство Украины.
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У них были плакаты "Нет войне". Их задержала полиция и отправила в автозак. Дети с их родителями находятся в полиции, их оставляют на ночь.
Задержанные дети / Фото Александра Аркипова
У родителей отобрали телефоны, связи больше нет, на родителей кричат, угрожают лишить родительских прав,
– рассказывают очевидцы.
Их оставили на ночь в полиции / Фото Alexandra Arkhipova
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