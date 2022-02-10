Суточная статистика вакцинации против COVID-19
В частности, первую дозу получили 21 367 человек, вторую дозу – 29 487 людей. Известно, что дополнительную дозу получили 596 человек, бустерную дозу – 19 228 человек.
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Прививки проводили 892 мобильные бригады по иммунизации, 3 299 пунктов прививки и 426 центров вакцинации населения.
Использовали четыре препарата:
- Pfizer (Comirnaty) – 53 292 прививки,
- Sinovac (CoronaVac) – 12 384,
- Moderna – 4 033,
- AstraZeneca – 969.
Общая статистика вакцинации
С начала вакцинальной кампании привито 15 520 587 человек, из них получили первую дозу – 15 520 585 человек, получивших две дозы – 14 869 937 людей.
По состоянию на 10 февраля дополнительную дозу получили – 22 159 человек, а бустерную прививку сделали уже 512 531 человек.
Всего проведено 30 925 212 прививок.
Напомним, что НСЗУ продолжает заключать договоры с поставщиками медицинских услуг по вакцинации против COVID-19 и оплачивает оказанную пациентам услугу по вакцинации. Так, медицинские учреждения получают за каждого пациента:
35 гривен за первую дозу вакцинации;
84 гривны за вторую дозу вакцинации;
60 гривен за третью дозу вакцинации.
Больше об этом Больницы получают деньги за каждого вакцинированного пациента, – Ляшко
Что известно о "бустерной" вакцине / инфографика 24 канала