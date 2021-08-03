Шишов приехал в Украину осенью 2020 года, после того, как в августе принял участие в протестах в Гомеле.

Важно Пропавшего в Киеве главу "Белорусского дома" Шишова нашли повешенным

За Шишовым следили

Активисты отметили, что о слежке сообщали в полицию. Кроме того, "Белорусский дом" неоднократно предупреждали о возможных провокациях: от похищения до ликвидации.

Виталий с юмором относился к этим предупреждениям, заявляя, что хоть так, возможно, "Белорусский дом" выйдет из инфовакуума,

– рассказали соратники.

Поэтому в организации не сомневаются, что гибель Шишова – это спланированная операция по его ликвидации.

Что активисты рассказывают о Шишове

Мужчина был главой "Белорусского дома" в Украине. Его друзья рассказали, что он брался абсолютно за все: помощь релокантам, проведение акций против режима Лукашенко, формирование диаспоры.

Исчезновение Шишова: что нужно знать

Белорус 2 августа, вероятно, пошел на пробежку в Святошинском районе. Домой он не вернулся.

Известно, что ранее к Шишову и его девушке несколько раз подходили подозрительные лица и пытались поговорить.

Когда активист исчез, с его телефона совершили несколько звонков. После этого уже никто не мог связаться с Шишовым.

Повешенным парня нашли в одном из столичных парков, который расположен неподалеку от его дома.