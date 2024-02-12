Полицейские отметили, что злоумышленник совершил более 20 выстрелов в потерпевшего и бросил в салон авто гранату, что привело к возгоранию автомобиля и смерти заместителя мэра Никополя. После совершения преступления нападавший закопал оружие в лесопосадке и скрывался в съемной квартире.

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В полиции сказали о подготовке подозреваемого к другим преступлениям

В полиции напомнили, что 8 февраля неизвестный расстрелял автомобиль в одном из районов города. На месте происшествия в салоне сгоревшего транспортного средства было обнаружено тело 59-летнего заместителя городского головы Никополя.

"Правоохранители начали оперативно-розыскные мероприятия, в процессе которых установили адрес квартиры, где скрывался нападавший. Уже через несколько дней полицейские задержали фигуранта в съемной квартире вблизи места совершения преступления", – отметили правоохранители.

Следователи установили, что 33-летний местный житель в течение четырех месяцев готовился к совершению преступления. В день преступления он вооружился и установил маршрут передвижения заместителя мэра.

Полицейские сказали, что злоумышленник готовился к аналогичным преступлениям / Фото полиции Днепропетровской области

Когда автомобиль жертвы подъехал ближе, фигурант совершил более 20 выстрелов из автоматического оружия и бросил в автомобиль гранату, что привело к возгоранию автомобиля и гибели чиновника,

– объяснили в полиции.

Полицейские также установили, что свое орудие преступления злоумышленник закопал в лесопосадке. Это оружие в конце концов изъяли и направили на экспертное исследование.

"Также во время досудебного расследования установлено, что подозреваемый вынашивал намерение совершения аналогичных преступлений в отношении других должностных лиц Никополя. Сейчас эту информацию проверяют в рамках уголовного производства", – сказали в полиции.

Напоследок полицейские отметили, что 11 февраля злоумышленнику сообщили о подозрении за умышленное убийство Уголовного кодекса Украины. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей.

Обратите внимание! 8 февраля 2024 года в Никополе неизвестный расстрелял автомобиль заместителя городского головы Никополя. СМИ написали, что говорится о Виталии Журавлеве.