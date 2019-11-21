Защитят ли США активистов Гонконга: разбор решения Сената

Сенат США принял важный документ в поддержку активистов Гонконга. Он предусматривает, что американцы применят рычаги влияния на Китай, если власти продолжат поддерживать насилие в отношении протестующих. Что это за рычаги и дойдет ли до военного вмешательства?

После вспышки насилия в отношении студентов, медиков и других активистов Гонконга, Госсекретарь США Майкл Помпео пригрозил Китаю действиями для прекращения наступления на гонконгскую демократию.

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"Я никогда не исключаю никаких возможностей относительно того, что может прийти в голову президенту Трампу, и каким образом мы ответим", – сказал Помпео.

Официальный документ с конкретным планом действий единогласно приняли в Сенате 19 ноября. Он называется "Hong Kong Human Rights and Democracy Act". Акт предусматривает контроль за соблюдением автономных прав Гонконге и введение экономических санкций в случае их нарушения.

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Согласно законопроекту, госсекретарь должен не реже одного раза в год отчитываться перед Конгрессом о сохранении автономии Гонконга.

Если Гонконг сохраняет надлежащий уровень автономии, то страна получает торговые преференции в виде особого торгового статуса.

в виде особого торгового статуса. Однако, если имеют место нарушения автономии со стороны Пекина – начнется экономическое давление на Китай.

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Политический консультант Ярослав Божко в комментарии 24 каналу пояснил, что в случае нарушения Пекином автономного статуса Гонконга, Соединенные Штаты начнут давление на Китай через Гонконг, лишив его этих самых торговых преференций. Под личные санкции также попадут чиновники, которые имеют непосредственное отношение к насилию и нарушению прав человека в отношении митингующих.



США будут давить на Китай, если к митингующим будут применять насилие / Фото: Getty Images

Впрочем, одним только лишением торговых преференций дело не закончится, особенно если Китай решит ввести в город регулярную армию для подавления протестов. Эксперт пояснил, что США имеет множество рычагов влияния на экономику Китая.

Соединенные штаты координируют политику в Тихоокеанском регионе, способствуют Японии, Южной Корее, Таиланду, Тайваню. В свое время они многое сделали, чтобы там не установился коммунизм. У США есть инфраструктура для противодействия Китаю,

– сказал Божко.

В Сенате также предложили прекратить поставки средств, которые используют для подавления протестов. Речь идет о слезоточивом газе, резиновых пулях, электрошокерах и тому подобное.

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О военном вмешательстве Соединенных Штатов речи не идет, потому что такие шаги могут привести к масштабной эскалации. Впрочем, США хватает тех экономических рычагов, которые они имеют сейчас, чтобы, по крайней мере, заставить власти Китая задуматься над дальнейшими агрессивными действиями в отношении митингующих.

Реакция Гонконга и Китая

Правительство Гонконга еще с сентября пытается всячески препятствовать вмешательству США во внутренние дела страны. Позиция властей города полностью дублирует позицию Пекина, возмущает митингующих, которые наоборот стремятся к поддержке Вашингтона в борьбе.

В Министерстве иностранных дел Китая после принятия акта обвинили Соединенные Штаты в двойных стандартах в оценке ситуации и содействии кризису в американо-китайских отношениях.

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Власти Китая призвали США "прекратить, пока не поздно" и пригрозила американцам контрмерами, если законопроект "о защите прав человека в Гонконге" все же станет законом.

Взаимные угрозы государств уже вызвали панику на биржах. По информации Bloomberg, индекс Hang Seng (важнейший биржевой индекс в Гонконге, который указывает на цену акций крупнейших компаний) потерял в среду 1,1%. Также от роста напряжения страдают американские фьючерсы и японский индекс Topix.

Подпишет ли Трамп законопроект?

Неудобство ситуации заключается в том, что сейчас США и Китай ведут переговоры по соглашению, которое должно уменьшить обострение торговой войны между странами. На фоне оптимизма вокруг этого соглашения мировые биржи начали рост, а поэтому его срыв может привести к падению индексов по всей Европе.

Торговая война между США и Китаем началась в 2018 году, когда Трамп наложил дополнительную пошлину на товары из КНР.

Китайцы ответили зеркально. Взаимное ухудшение друг другу условий для бизнеса продолжалось вплоть до октября 2019 года, когда стороны согласились на постепенное уменьшение пошлины и переговоры по новому торговому соглашению.

Дебаты по уменьшению пошлины в рамках торгового соглашения продолжаются и сейчас нельзя говорить ничего конкретного по переговорам. Политолог Ярослав Божко уверен, что Трамп готов к решительным действиям по отношению к Китаю, поскольку он является одним из инициаторов торговой войны с Китаем.

Трамп совершенно не прокитайские политик. Он лоялен к Японии, которая активно поддерживает Гонконг. Торговая война с Китаем – это частично идея Трампа и его окружения, в том числе для возвращения производства из КНР в США. Так в свое время он завоевал поддержку рабочих штатов, куда производство перенесли из Китая,

– отметил эксперт.



Трамп скорее встанет на сторону протестующих, чем Китая / Фото: Sky News

Божко отметил, что Гонконг имеет двухпартийную поддержку в США, а потому в лояльности американских властей сомневаться не приходится.

О влиянии Гонконга на торговое соглашение также говорил вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс. Он заявил, что США будет трудно подписать соглашение с Китаем, если они будут прибегать к насилию в Гонконге, передает Bloomberg.

Итак, за законопроектом стоит не только вопрос защиты демократии в Гонконге, а вполне конкретные экономические интересы великих держав.

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