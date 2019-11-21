Защитят ли США активистов Гонконга: разбор решения Сената
Сенат США принял важный документ в поддержку активистов Гонконга. Он предусматривает, что американцы применят рычаги влияния на Китай, если власти продолжат поддерживать насилие в отношении протестующих. Что это за рычаги и дойдет ли до военного вмешательства?
После вспышки насилия в отношении студентов, медиков и других активистов Гонконга, Госсекретарь США Майкл Помпео пригрозил Китаю действиями для прекращения наступления на гонконгскую демократию.
Важно: Демократия или смерть: протесты в Гонконге переросли в Майдан
"Я никогда не исключаю никаких возможностей относительно того, что может прийти в голову президенту Трампу, и каким образом мы ответим", – сказал Помпео.
Официальный документ с конкретным планом действий единогласно приняли в Сенате 19 ноября. Он называется "Hong Kong Human Rights and Democracy Act". Акт предусматривает контроль за соблюдением автономных прав Гонконге и введение экономических санкций в случае их нарушения.
Госдеп будет следить за соблюдением прав в Гонконге
Согласно законопроекту, госсекретарь должен не реже одного раза в год отчитываться перед Конгрессом о сохранении автономии Гонконга.
- Если Гонконг сохраняет надлежащий уровень автономии, то страна получает торговые преференции в виде особого торгового статуса.
- Однако, если имеют место нарушения автономии со стороны Пекина – начнется экономическое давление на Китай.
Обзор СМИ: "Борьба за Гонконг": что рассказывают мировые медиа о масштабных протестах
Политический консультант Ярослав Божко в комментарии 24 каналу пояснил, что в случае нарушения Пекином автономного статуса Гонконга, Соединенные Штаты начнут давление на Китай через Гонконг, лишив его этих самых торговых преференций. Под личные санкции также попадут чиновники, которые имеют непосредственное отношение к насилию и нарушению прав человека в отношении митингующих.
США будут давить на Китай, если к митингующим будут применять насилие / Фото: Getty Images
Впрочем, одним только лишением торговых преференций дело не закончится, особенно если Китай решит ввести в город регулярную армию для подавления протестов. Эксперт пояснил, что США имеет множество рычагов влияния на экономику Китая.
Соединенные штаты координируют политику в Тихоокеанском регионе, способствуют Японии, Южной Корее, Таиланду, Тайваню. В свое время они многое сделали, чтобы там не установился коммунизм. У США есть инфраструктура для противодействия Китаю,
– сказал Божко.
В Сенате также предложили прекратить поставки средств, которые используют для подавления протестов. Речь идет о слезоточивом газе, резиновых пулях, электрошокерах и тому подобное.
Чем это может закончиться: Протесты в Гонконге продолжаются: причины и последствия
О военном вмешательстве Соединенных Штатов речи не идет, потому что такие шаги могут привести к масштабной эскалации. Впрочем, США хватает тех экономических рычагов, которые они имеют сейчас, чтобы, по крайней мере, заставить власти Китая задуматься над дальнейшими агрессивными действиями в отношении митингующих.
Реакция Гонконга и Китая
Правительство Гонконга еще с сентября пытается всячески препятствовать вмешательству США во внутренние дела страны. Позиция властей города полностью дублирует позицию Пекина, возмущает митингующих, которые наоборот стремятся к поддержке Вашингтона в борьбе.
В Министерстве иностранных дел Китая после принятия акта обвинили Соединенные Штаты в двойных стандартах в оценке ситуации и содействии кризису в американо-китайских отношениях.
Насилие в Гонконге: Британского дипломата пытали в Гонконге: откровенное признание
Власти Китая призвали США "прекратить, пока не поздно" и пригрозила американцам контрмерами, если законопроект "о защите прав человека в Гонконге" все же станет законом.
Взаимные угрозы государств уже вызвали панику на биржах. По информации Bloomberg, индекс Hang Seng (важнейший биржевой индекс в Гонконге, который указывает на цену акций крупнейших компаний) потерял в среду 1,1%. Также от роста напряжения страдают американские фьючерсы и японский индекс Topix.
Подпишет ли Трамп законопроект?
Неудобство ситуации заключается в том, что сейчас США и Китай ведут переговоры по соглашению, которое должно уменьшить обострение торговой войны между странами. На фоне оптимизма вокруг этого соглашения мировые биржи начали рост, а поэтому его срыв может привести к падению индексов по всей Европе.
- Торговая война между США и Китаем началась в 2018 году, когда Трамп наложил дополнительную пошлину на товары из КНР.
- Китайцы ответили зеркально. Взаимное ухудшение друг другу условий для бизнеса продолжалось вплоть до октября 2019 года, когда стороны согласились на постепенное уменьшение пошлины и переговоры по новому торговому соглашению.
Дебаты по уменьшению пошлины в рамках торгового соглашения продолжаются и сейчас нельзя говорить ничего конкретного по переговорам. Политолог Ярослав Божко уверен, что Трамп готов к решительным действиям по отношению к Китаю, поскольку он является одним из инициаторов торговой войны с Китаем.
Трамп совершенно не прокитайские политик. Он лоялен к Японии, которая активно поддерживает Гонконг. Торговая война с Китаем – это частично идея Трампа и его окружения, в том числе для возвращения производства из КНР в США. Так в свое время он завоевал поддержку рабочих штатов, куда производство перенесли из Китая,
– отметил эксперт.
Трамп скорее встанет на сторону протестующих, чем Китая / Фото: Sky News
Божко отметил, что Гонконг имеет двухпартийную поддержку в США, а потому в лояльности американских властей сомневаться не приходится.
О влиянии Гонконга на торговое соглашение также говорил вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс. Он заявил, что США будет трудно подписать соглашение с Китаем, если они будут прибегать к насилию в Гонконге, передает Bloomberg.
Итак, за законопроектом стоит не только вопрос защиты демократии в Гонконге, а вполне конкретные экономические интересы великих держав.
Больше о ситуации в Гонконге: Самоубийства, насилие, фильмы о Майдане: что происходит в Гонконге