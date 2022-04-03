Так жестко не поступали даже фашисты. Об этом заявил член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский в эфире 24 канала.

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Невозможно представить все эти ужасы, когда так называемый "братский русский народ", идя "освобождать" Украину совершает зверства хуже, чем делали фашисты во время Второй мировой войны,

– заявил Вениславский.

По его словам, сейчас мы видим реальное лицо "русского мира" и российских солдат, потерявших всякую человечность и остатки какой-то человеческой чести.

"Это звери, которых нужно уничтожать. Этим наши вооруженные силы и занимаются", – подчеркнул депутат.

Каждый будет наказан

Бесспорно, все эти сугубо уголовные преступления, совершаемые захватчиками на нашей земле, правоохранители регистрируют и фиксируют. Они сотрудничают вместе с международными правозащитными институтами.

"Потом это используют в качестве доказательства в будущих международных судебных процессах", – подчеркнул он.