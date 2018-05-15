Звільнення Суркова: що буде із "ДНР" та "ЛНР"?

Ім'я помічника Путіна Владислава Суркова добре відоме всім мешканцям Донбасу. Де-факто, саме він виконував обов'язки "президента" "ДНР" та "ЛНР", був куратором та смотрящим за терористичними квазіутвореннями.

Саме завдяки цьому російському діячу у рамках гібридної війни й загинув цілий промисловий регіон України – він керував лінією партії з розпилювання грошей, вирізання та знищення заводів, вивезення вугілля до Росії. Його призначили й задати вектор міжнародних перемовин із регулювання конфлікту. Але за чотири роки війни для Росії все зайшло у тупіковий кут. Настав час викручуватися.

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Але звільнили Суркова не через те, що через політичні дебати та позицію РФ Кремль не може вийти зі стану війни та зберегти при цьому обличчя. Не через те, що російські військові застрягли на Донбасі та не можуть ані піти у наступ, ані поїхати звідти, бо проектам "ДНР" та "ЛНР" одразу ж настане кінець. Справа у тому, що Сурков загрався із військовими та спецслужбістами. Він неодноразово рятував свого кума Захарченка та робив так, щоб той залишався на престолі. Курляйтер при цьому взагалі берегів не бачив та багато разів віджимав віджате у ФСБшників, відмовлявся ділитися та створював вертикаль своєї влади, не думаючи, що нажив собі дуже багато ворогів. У "ЛНР" Сурков взагалі програв позиції, коли силовики знищили Плотницького як якусь фігуру у російському квазіутворенні. То ж, козирів за звільення помічника у Путіна було більше, ніж достатньо.

І це, безперечно, відзначиться на подіях в Україні. Втім, як саме, можна буде точно сказати після того, як стане відомо, хто замінить Суркова. Однак, восени, чи коли там пройдуть "вибори" у терористів, Захарченка, швидше за все, змістять. Якщо він, звісно, не домовиться та не надасть гарантії безпеки бізнесу для нового куратора, армійських генералів та ФСБшників. Але ж, цілком можливо, що ватажка терористів взагалі спіткає доля "моторили". Після відходу від діл "кришувальника" Захара можуть розірвати на шматки його численні вороги, або ж ті, хто хоче присісти на потоки грошей з Росії. І тих, і інших, повірте, багато. Новий розподіл грошей при цьому буде не зовсім гучний, приблизно як такий, що був у «ЛНР», коли заколотники захопили владу у Плотницького.

Що ж стосується загальної картини, то навряд вона зміниться суттєво. Терористи як обстрілювали Донбас, так і далі діятимуть, порушуючи Мінські та інші домовленості. Бійці ООС – то вам не АТО – відповідатимуть, та навіть жорстко, звільнюючи місто за містом, як тільки буде можливість. І це факт, оскільки фактично ми отримали гарантії від країн Заходу, то ж не треба всерйоз перейматися тим, що хтось там може казати "ЗСУ обстрілюють росіян, так не можна". Україна вже готова відповідати агресорові, а не вдавати із себе жертву. Більше того, судячи з усього, від появи на Донбасі миротворців росіяни теж не відвертяться, то ж Кремлю потрібно згортати вудки та діяти більш тонко, аніж те робив Сурков.

А от на житті у "ЛНР" звільнення окупанта може взагалі ніяк не позначитися – його тут скинули ще під час заколоту.

Переділ або громкий, або тихий відносно. У "ЛНР" бізнес вже поділили.

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