Росія вбила трьох рятувальників: Харків віддав їм останню шану

У суботу, 6 квітня, в Харкові попрощалися з трьома працівниками ДСНС, які загинули під час однієї з російських атак по місту. Ніч 4 квітня стала для них останньою.

Окупанти завдали повторного удару тоді, коли працівники ДСНС уже були на місці влучання. Ця терористична атака забрала життя Владислава Логінова, Сергія Байдалінова та Володимира Матюшенка.

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У Харкові попрощалися з трьома вбитими Росією рятувальниками

Головні майстер-сержанти служби цивільного захисту Логінов Владислав, Байдалінов Сергій та Матюшенко Володимир загинули під час виконання службових обов'язків. Їх цинічно вбила Росія, порушуючи усі чинні конвенції і доктрини. Кожен з них мав за плечима чималий досвід роботи. У кожного були діти, дружини, батьки,

– написали в ДСНС.

Як у Харкові прощалися з рятувальниками: дивіться відео

У відомстві вирішили, що проведуть колег в останню путь під звуки пожежних сирен. На похороні були близькі та рідні загиблих, а також товариші та побратими.

Харків прощається із загиблими рятувальниками / Фото ДСНС

"Ми пам'ятатимемо загиблих колег як вірних друзів та справжніх професіоналів. Щирі співчуття родинам загиблих. Герої не вмирають!" – сказано в повідомленні ДСНС.

Що відомо про атаку по Харкову 4 квітня

Уночі ворог атакував "Шахедами" Новобаварський район. Росіяни пошкодили багатоквартирний житловий будинок. Коли рятувальники виїхали на виклик, то окупанти завдали повторного удару.

Пізніше міністр МВС Клименко виклав відео, яке неможливо дивитися без сліз. У ролику Володимир, син Владислава Логінова, плаче за загиблим батьком. Вони обидва працювали рятувальниками, буквально за кілька будинків одне від одного.

Тоді, 4 квітня, вже знаючи про загибель колег, інші працівники ДСНС все одно заходили у пошкоджену триповерхівку, попри небезпеку. Там вони витягли з-під завалів чоловіка. ДСНС – справжні герої!

Коли дивишся на ці кадри, охоплює лють. Росія забрала життя тих людей, які вчилися рятувати інших, які вміли приборкувати вогонь і воду. На превеликий жаль, те, що рятувальники щодня ризикують життям, – це не просто красиві слова. Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родинам загиблих!