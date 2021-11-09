Саакашвілі при етапуванні побили, – Денісова
Джерело:фейсбук Людмили Денісової
Уповноважена Верховної Ради України Людмила Денісова заявила, що під час етапування Міхеїла Саакашвілі побили співробітники в'язниці. Через це омбудсмен вимагає пояснень від посла Грузії Георгія Закарашвілі.
За словами Денісової, інші в'язні, які перебувають своє покарання у Руставі, ображають експрезидента Саакашвілі. Також омбудсмен заявила про те, що влада Грузії без згоди політика поширює відеоматеріали про його перебування у в'язниці.
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Денісова заявила про порушення прав людини
Людмила Денісова заявила, що примусове переведення Міхеїла Саакашвілі до тюремної лікарні лише погіршили стан його здоров'я, який за висновками лікарів є критичним. Українська омбудсмен також додала, що за словами її грузинської колеги, експрезидента під час етапування побили.
Через супротив поміщенню у заклад Міхеілу Саакашвілі було завдано тілесні ушкодження співробітниками Спеціальної пенітенціарної служби Грузії,
– заявила Денісова.
Уповноважені з прав людини парламентів України та Грузії підтверджують, що умови тюремної лікарні не зможуть забезпечити повноцінного лікування Саакашвілі, оскільки там немає усього необхідного обладнання.
Денісова засудила дії грузинських посадовців та назвала їх грубим порушенням прав та свобод людини. Через це омбудсмен вимагає пояснень від посла Грузії в Україні, який напередодні відмовився від зустрічі.
Затримання Саакашвілі в Грузії: останні новини
- Кохана експрезидента Грузії Єлизавета Ясько заявила, що через голодування Міхеіл Саакашвілі схуд на 20 кілограмів.
- З в'язниці Саакашвілі звернувся до народних депутатів України та заявив, що вважає себе особистим в'язнем президента Росії.
- Лікар політика повідомив про те, що у Саакашвілі почалися проблеми із серцем.
- У Службі безпеки Грузії заявили, що Міхеіл Саакашвілі нібито готує державний переворот.
- 6 листопада прихильники експрезидента Грузії вийшли на мітинг. Активісти розбили намети під в'язницею, де перебував Міхеіл Саакашвілі та оголосили владі ультиматум – переведення політика до цивільної лікарні або повномасштабний мітинг.
- 8 листопада Михеїла Саакашвілі на гелікоптері терміново госпіталізували з в'язниці в Руставі до тюремної лікарні. В українському МЗС висловили розчарування таким рішенням та направили Грузії ноту протесту.